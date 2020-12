Eine starke Körpermitte ist mehr als nur Sixpack

Bei unserem letzten Workout (wir berichteten, Ausgabe vom 5. Dezember) haben wir uns auf den ganzen Körper konzentriert, um uns ein wenig an die neuen Bewegungen zu gewöhnen. Weiter möchten wir uns dieses Mal auf die Muskelpartien von Bauch und Rücken fokussieren. Dieser Bereich wird auch die Körpermitte genannt.

Wenn wir an unsere Körpermitte denken, dann fallen uns meistens nur die Begriffe Sixpack, flacher Bauch und Sit-ups ein. Dann wäre es jetzt an der Zeit, umzudenken. Eine starke Körpermitte ist viel mehr als das. Alle alltäglichen kleinen Dinge wie Schnürsenkel binden oder putzen und natürlich Gewichte heben und athletische Übungen beanspruchen die Bauch- sowie die Rückenmuskulatur. Je stärker unsere Mitte ist, desto mehr Leistung können wir erbringen und auch den Alltag leichter bewältigen.

Die Körperhaltung kann sehr schnell unter schwachen Bauchmuskeln leiden, was den Körper zusätzlich stresst und belastet. Kräftige Bauchmuskeln bringen viele Vorteile für die Körperhaltung und verhindern Fehlhaltungen und Verletzungen. Folgeschäden können verhindert werden.

Das Krafttraining der Bauch- und Rückenmuskulatur hat zahlreiche positive Effekte: Egal ob im Leistungssport oder beim Schleppen von Getränkekisten – mit einer kräftigen Körpermitte fallen alle körperlichen Aktivitäten leichter. Statt allein auf Bandscheiben und Knochen zu lasten, wird ein Großteil der einwirkenden Kräfte von der Muskulatur übernommen, was einerseits Verschleißerscheinungen reduziert und andererseits Verletzungen vorbeugt. Das liegt unter anderem auch daran, dass eine gleichmäßig ausgeprägte Muskulatur die Wirbelsäule dabei unterstützt, in einer anatomisch vorteilhaften Position zu bleiben. Degenerative Erkrankungen, die beispielsweise bei wenig Bewegung und überwiegend sitzenden Tätigkeiten eintreten können, wird mit dem Bauchmuskeltraining und Rückentraining entgegengewirkt.

Nicht zuletzt fühlt man sich durch regelmäßiges Fitness- oder Krafttraining, speziell Bauchmuskeltraining, nicht nur besser, sondern man kommt dem Wunschziel Sixpack mit jeder Einheit näher.

Hierbei möchten wir euch gerne unterstützen und über die nächsten Wochen verschiedene Workouts zum Mitmachen anbieten, damit wir in den Wochen des Lockdowns fit bleiben oder auch fitter werden.

Das Bauch-Rücken-Workout ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet: Ihr benötigt für das Workout etwa 30 Minuten Zeit und kein zusätzliches Equipment. Macht am besten vorab ein kurzes Warm-up. Joggt dafür fünf Minuten auf der Stelle, macht Hampelmänner oder springt Seil, damit der Kreislauf so richtig in Schwung kommt und sich die Muskeln schon etwas aufwärmen können. Das Bauch-Rücken-Workout besteht aus sieben Übungen, bei denen der ganzen Körper trainiert wird:

1. Übung Seitstütz:

Legt euch seitlich hin. Stützt euch mit dem unteren Ellbogen und der Seite des Fußes ab. Hebt die Hüfte vom Boden ab, sodass der Körper eine gerade Linie von den Knöcheln, über die Hüfte bis zu den Schultern bildet. Die Bauch- und Gesäßmuskeln anspannen. Während das Gewicht auf dem Ellbogen und der Seite des Fußes liegt, die Hüfte vom Boden abheben. Die Position für 20 Sekunden halten und dann in die Ausgangsposition zurückkehren.

(3 x 20 Sekunden halten/20 Sekunden Pause – wichtig: Atmen nicht vergessen!)

2. Übung Brücke:

Kommt in Rückenlage, die Beine etwa schulterbreit und parallel aufstellen. Blick zur Decke. Bauch anspannen, das bedeutet den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule ziehen. Nun das Gesäß anheben, dass eine Linie mit Oberschenkeln und Becken entsteht. Die Position kurz halten und langsam Wirbel für Wirbel wieder absenken, ohne mit dem Po den Boden zu berühren. Intensiver wird die Übung, wenn ihr dabei ein Bein anhebt.

(3 x 8 bis 12 Wiederholungen)

3. Übung Kleiner Käfer:

Kommt in die Rückenlage. Beide Beine im rechten Winkel anheben, beide Arme schulterweit geöffnet nach hinten strecken. Den Oberkörper, Kopf und Arme anheben. In der Position abwechselnd und kontrolliert jeweils ein Bein beugen und strecken und mit der jeweils gegengleichen Hand das Knie berühren.

(3 x 15 bis 20 Wiederholungen je Seite)

4. Übung Unterarmstütz/Plank:

Kommt in Bauchlage. Stützt euch auf den Unterarmen ab, die Ellenbogen befinden sich unter den Schultern. Schiebt den Körper hoch, sodass das Gewicht nur von den Zehenspitzen und den Unterarmen getragen wird. Achtet darauf, dass der Bauch fest angespannt ist und der Po weder hoch- noch runterrutscht.

(3 x 25 Sekunden halten/20 Sekunden Pause)

5. Übung Waage: Ausgangsposition ist der Vierfüßlerstand. Nun zuerst ein Bein strecken und den gegenüberliegenden Arm ausstrecken (z.B. rechtes Bein, linker Arm) bis eine Linie entsteht. Ellenbogen und Knie zusammenführen und wieder strecken.

(3 x 8 bis 12 Wiederholungen pro Seite)

6. Übung Holzfäller:

Kommt in die Bauchlage. Streckt die Arme mit nach oben zeigenden Daumen vor euch aus. Die Stirn berührt den Boden. Achtet auf die Schulterhaltung und spannt die Körpermitte an. Hebt Arme, den Oberkörper und Beine gleichzeitig. Dann die Arme und Beine diagonal im Wechsel noch weiter anheben und absenken, ohne dass der Boden berührt wird.

(3 x 20 Sekunden)

7. Übung Crunches:

Kommt in Rückenlage, die Beine etwa 90 Grad angewinkelt oder auf dem Boden aufgestellten Beinen. Die Arme können auf der Brust verschränkt werden oder auch hinter dem Kopf gehalten werden. Aus dieser ruhenden Position die Bauchmuskeln anspannen und die Schultern und Oberkörper leicht aufrichten. Die Bewegung lässt sich durch ein Einrollen beschreiben. Es handelt sich um einen geringen Bewegungsumfang, der endet, sobald deine Schulterblätter keinen Kontakt mehr zum Boden haben. Beim Herabführen des Oberkörpers darauf achten, dass die Schultern nicht wieder auf dem Boden absetzen und dadurch eine konstante Spannung im Bauch aufrecht zu erhalten.

(3 x 30 Sekunden)

Cool Down:

Nach dem Workout machen wir ganz langsame Bewegungen mit niedriger Intensität, damit der Kreislauf sich langsam beruhigt und der Herzschlag sich verlangsamt. Baut ein paar Dehnübungen ein, solange die Muskulatur noch warm ist. Diese helfen unserem Körper beim Entspannen.

Und nächstes Mal machen wir dann Tabata-Workout.

