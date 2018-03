Anzeige

Mit einem 0:0 beim Schlusslicht FV 03 Ladenburg war der FV 08 Hockenheim am vergangenen Wochenende in die Rückrunde der Fußball-Kreisliga gestartet. „Mit den ersten 35 Minuten war ich zufrieden. Die Aktion, die eigentlich eine Rote Karte für Ladenburg hätte nach sich führen müssen, hat dann Unruhe hereingebracht und ab da war es ausgeglichen“, blickt Hockenheims Coach Manuel Muth nochmals zurück.

Das Konzept, mit langen Bällen in den Rücken der Ladenburger Abwehr die schnellen Offensivkräfte auf den Halbpositionen einzusetzen, war nur zum Teil von Erfolg gekrönt. Auch am Sonntag (14.30 Uhr) sind die Rennstädter der einzige Kreisligist aus unserem Verbreitungsgebiet, der auf dem grünen Rasen gefordert wird. Mit dem VfB Gartenstadt II wartet ein Tabellennachbar, mit dem die Nullachter noch ein Hühnchen zu rupfen haben. „Wir haben das Hinspiel verloren und wollen hier etwas gutmachen“, fordert Muth. Die Spielweise der Nord-Mannheimer, die einen Hurra-Fußball zu spielen pflegen, könnte der Muth-Elf entgegenkommen. Allerdings ist der Fokus dann doch zwingend auf die Defensive gelegt. „Wir müssen in der Tiefe disziplinierter stehen und werden mit einem anderen System auflaufen“, will sich Muth allerdings nicht in die Karten blicken lassen. Da die Verbandsliga-Mannschaft der Gartenstädter spielfrei ist, rechnet Muth mit der einen oder anderen Verstärkung von oben, will das aber nicht ausschließlich negativ behaftet wissen. „Ich freue mich auf das Spiel und es ist auch für unsere Jungs eine tolle Herausforderung, sich mit höherklassigen Spielern zu messen“, so der Trainer.

Muth muss umstellen

Personell ist Muth gezwungen, einige Umstellungen vorzunehmen, die derzeit kursierende Erkältungs- und Grippewelle machte auch vor dem Hockenheimer Waldstadion nicht Halt. Dennoch kehren Sven Baier und Pascal Roth wieder ins Team zurück, hinter Vincenzo Strazzeri und Kay Gerwig stehen noch in Hoffnung getränkte Fragezeichen. „Ich hoffe, dass bis Sonntag keine weiteren Ausfälle mehr hinzukommen“, richtet Muth einen Appell an das Immunsystem seiner Spieler. Einen Sieg könnte Hockenheim – die entsprechenden Resultate der Konkurrenz vorausgesetzt – bis auf Rang drei spülen. wy