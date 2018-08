Einen guten Eindruck an alter Wirkungsstätte hinterlassen

Dem Fußball-Verbandsligisten SV 98 Schwetzingen steht morgen um 18.15 Uhr mit der Auswärtsbegegnung gegen TSG Weinheim eine englische Woche bevor. Nach dem Heimsieg gegen Bilfingen möchten die Schwetzinger auch beim Oberligaabsteiger Weinheim nachlegen.

„Der 1:0-Sieg gegen Bilfingen war enorm wichtig, jetzt müssen wir aber dranbleiben und auch aus der Begegnung in Weinheim etwas Zählbares mitnehmen, denn am Samstag erwartet uns mit dem VfB Gartenstadt ein ganz starkes Kaliber“, fordert SV-98-Trainer Gernot Jüllich von seiner Truppe vollen Einsatz, denn er möchte an seiner früheren Wirkungsstätte mit seiner neu formierten Schwetzinger Mannschaft einen guten Eindruck hinterlassen. Der 64-Jährige kann wieder auf seinen Neuzugang Sergen Sertdemir zurückgreifen, der seine Gelb-Rot-Sperre gegen Sandhausen II abgesessen hat. Immer noch keine Option für den SV-98-Coach sind die beiden erfahrenen Spieler Matteo Dorn (Urlaub) und Nelson Nsowah (Rotsperre).

Die Weinheimer sind nach ihrem einjährigen Gastspiel in der Oberliga jetzt eine Etage tiefer mit einem 3:2-Heimsieg gegen SGK Heidelberg und einem 3:3 in der Auswärtsbegegnung in Durlach-Aue respektabel in die Saison gestartet. Wobei auffällt, dass die Burgenstädter in den bisherigen zwei Partien zwar sechs Tore erzielt, aber gleichzeitig auch fünf Gegentreffer kassiert haben. Aus dieser Konstellation wird der Schwetzinger Trainerfuchs sicherlich seine Schlüsse ziehen.

Am morgigen Mittwoch wird es im Sepp-Herberger-Stadion in Weinheim auch ein Wiedersehen mit zwei Ex-SVlern geben, nämlich Patrick Morscheid und Torhüter Deniz Yetkin. Die Bilanz der beiden Mannschaften aus den letzten 20 Begegnungen spricht noch 10-2-8 zugunsten der Weinheimer. Aber mit dieser Bilanz möchte sich Jüllich gar nicht erst beschäftigen. „Wir fahren nach Weinheim, um dort etwas zu holen“, gibt sich der Schwetzinger Trainer kämpferisch.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 21.08.2018