Anzeige

Mit dem aktuell fünften Rang in der 3. Handball-Liga steht die HG Oftersheim/Schwetzingen weit über dem Strich des vorgegebenen Solls. Inzwischen wurden aber neue Ziele ausgegeben – zumindest kleinere Vorhaben benannt. So soll zumindest in der derzeitigen Konstellation dieser Platz (oder ein besserer) gehalten werden, um sich direkt die Teilnahme am deutschen Pokalwettbewerb zu sichern. „Mit unserem letzten Sieg über Hochdorf brauchen wir wohl nicht mehr nach den Abstiegsrängen schauen“, meinte Trainer Holger Löhr. „Wir können uns durchaus nach vorne orientieren.“

Allerdings ist diese Absicht nicht unbedingt davon geprägt, um deutsche Pokalweihen mitkämpfen zu wollen. Es soll vorrangig der neu eingeführten Ausscheidung nach Rundenende für diesen Wettbewerb für die nicht direkt für den Pokal qualifizierten Teams bis Rang 13 aus dem Weg gegangen werden. Die wird doch von vielen (nicht nur bei der HG) als unsinnig angesehen – als unnötige Saisonverlängerung in der ohnehin meist zu knapp erscheinenden Sommerpause.

Katastrophale Trainingswoche

Auf dem Weg bis dahin gibt es aber noch einige Stolpersteine und der nächste ist morgen der VfL Pfullingen. Die Schwaben zu Fuße der Mittleren Kuppenalb haben nach einem – dezent formuliert – mäßigen Saisonstart (Letzter mit drei Punkten am achten Spieltag) sich zu einem mehr als schwer zu bezwingendem Gegner entwickelt. So wird wohl wieder eine sehr engagierte Einstellung an den Tag gelegt werden müssen, um etwas Zählbares zu erreichen.