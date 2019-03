Einige Sorgenfalten bleiben

Wie erwartet, spitzt sich die Lage am Tabellenende der Handball-Landesliga weiter zu. Die Abstiegsangst geht um, schließlich umfasst die Verbannung in die Kreisligen theoretisch vier Mannschaften. Da ist selbst der TV Brühl noch nicht frei von allen Sorgen, der aktuell achte Platz kein Ruhekissen. Deshalb kam dem Spiel in Malschenberg besondere Bedeutung zu. Die Partie endete mit einem alles in allem leistungsgerechten 29:29 (10:15)-Remis. Im Hinblick auf die Stärken des Gegners sicher ein gewonnener Punkt, obwohl es lange nach einem Sieg aussah.

Brühl begann stark und hochkonzentriert (5:2/10.). Bis zur Pause steigerte sich die Brühler Vormachtstellung. Eine trügerische Führung, wie sich bald herausstellte, denn die Hausherren wurden stärker. Mit einem hervorragenden Torhüter im Rücken holte Malschenberg den Rückstand auf und glich aus (22:22/48.). In dieser Zeit machte sich Brühl zusätzlich das Leben durch Unzulänglichkeiten selbst schwer und verlor den Faden. Aber der Kampfgeist stimmte und die Gäste agierten wieder selbstsicherer, die Folge war das 24:28. Dies sollte am Ende aber auch nicht reichen, denn die Hausherren glichen erneut aus. So gesehen ein verlorener Punkt. Die Tragweite dessen wird wohl erst in der Endabrechnung sichtbar werden.

TVB: Faulhaber, Wild; Gaisbauer (2), O. Palme (4), Gaa (2), Schuhmacher, Schwab (3), J. Kraft (2), Noske (3), Dederichs, N. Schäfer, Lüthke (7/3), Diehl (6). ako

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 27.03.2019