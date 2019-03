Einspruch gegen die Neuansetzung eingelegt

Die Runde in den Fußball-Ligen der Region brachte am Wochenende keinen gewöhnlichen Spieltag. Mit großen Windgeschwindigkeiten jagte der Sturm „Eberhard“ über die Spielfelder der Region, teilweise war das Dargebotene nahe dran oder hatte bereits die Grenze dazu überschritten, irregulär zu sein. Genau diese Streitfrage beschäftigte am Wochenende insbesondere den Landesligisten TSG Eintracht

...