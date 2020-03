Einzig ein Sieg zählt

„Nach dem Hinspiel, in dem wir schon einen Punkt verloren haben, der uns aus den Play-Offs werfen könnte, zählt für uns nichts als ein Sieg“ – HG-Trainer Christoph Lahme bezieht sich dabei auf das zweite Heimspiel in der Meisterrunde der Jugend-Bundesliga Handball, als der TV Hochdorf in der Schwetzinger Nordstadthalle ein 25:25 bejubeln durfte. So etwas soll sich nun am Sonntag (16 Uhr) auf der anderen Rheinseite möglichst nicht wiederholen.

Die HG hatte damals die Pfälzer mit vielen Ballverlusten ins Rollen gebracht und musste mit dem einen Punkt fast noch zufrieden sein. „Aber wenn wir mit unserer starken Abwehr den Gegner bei 22, 23 Gegentoren halten, sollten wir eigentlich in der Lage sein, jeden Gegner zu schlagen“, fordert Lahme eine energische Verteidigung von seinen Männern. Neben ein paar obligatorischen Ausfällen wird Oftersheim/Schwetzingen wohl wieder einige jüngere Spieler miteinbeziehen. Aber davor ist dem Coach nicht bange. „Die Jungs haben schon mehr als einmal bewiesen, dass sie sich nahtlos einfügen können.“ Hochdorfs Bilanz liest sich zwar nicht so berauschend. Neben dem Remis in Schwetzingen, gab es noch einen Zähler in Göppingen. Aber die HG ist aus dem Hinspiel eh genug gewarnt.

