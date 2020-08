Eisbär Lukas Sawicki wird zur Hornisse

Mittelstürmer Lukas Sawicki hat nach der Bekanntgabe seines Abgangs vom Eishockey-Regionalligisten EC Eppelheim einen neuen Verein gefunden.

Der gebürtige Mannheimer wechselt zum Ligakonkurrenten EHC Zweibrücken. Sawicki trug neun Jahre lang das Eisbären-Trikot, sucht nun aber eine neue Herausforderung: „Ich hatte hier eine coole Zeit, aber jetzt möchte ich mich verändern. Die Hornets haben sehr professionelle Strukturen und viele Fans.“

Sawicki, der für den ECE in 207 Regionalliga-Spielen 260 Scorerpunkte erzielte, unterschrieb einen Vertrag über zwei Jahre und trifft in Zweibrücken auf einige ehemalige Weggefährten. Neben ihm haben sich in der Sommerpause auch Cedric Striepeke und Tim Brenner dazu entschlossen, von Eppelheim zum EHC zu wechseln.

Nicolas Bastian kommt

Einen Neuzugang können die Kurpfälzer aber auch präsentieren: Der 25-jährige Nicolas Bastian heuert für die neue Saison bei den Eisbären an. Der beim Mannheimer ERC ausgebildete Stürmer kam in der Saison 2016/2017 auf 17 Scorerpunkte in elf Partien. Zuletzt spielte er in der Amateurliga DPL. mjw

