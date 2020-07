Eisbären bedienen sich beim Nachbarn

Die Verantwortlichen des Eishockey-Regionalligisten Eisbären Eppelheim bleiben ihrer Linie treu und bedienen sich weiter beim Liga-Rivalen Mad Dogs Mannheim: Mit Marius Metzner und Ioannis Grammatikis heuert ein Duo bei den Eisbären an, das Eppelheims Neu-Trainer Sascha Trivunov aus seiner Zeit in Mannheim kennt.

Metzner gilt als vielseitig einsetzbar. Der 24-Jährige wurde in der Jugend in Mannheim ausgebildet und trug zwischen 2015 und 2018 das Trikot des EHC Zweibrücken. Danach kam er zu den Mad Dogs zurück. Grammatikis ist 20 Jahre alt und war ein Leistungsträger in der zweiten EKU-Mannschaft. Er ist in der Verteidigung zu Hause. Coach Trivunov hat damit schon ein halbes Dutzend Spieler von den Mad Dogs zum ECE mitgebracht. mjw

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 10.07.2020