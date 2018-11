Eisbären bei den Rebels zu Gast

Eishockey-Regionalligist EC Eppelheim beendet mit dem Gastspiel beim Stuttgarter EC (heute 20 Uhr) den kleinen Marathon mit dem siebten Spiel innerhalb von 21 Tagen.

Die Aufgabe beim Siebten wird alles andere als ein Selbstläufer. Vor allem in ihrer heimischen „Eiswelt“ haben die „Rebels“ schon so machen Favoriten geärgert. Das durften auch die „Eisbären“ in der Vergangenheit des Öfteren am eigenen Leibe erfahren. Von zwölf Duellen auf der Waldau entschieden sie nur fünf für sich. Da beide Mannschaften unter den Top-Defensiv-Teams der Liga zu finden sind, wird es wohl ein eher torarmes Duell geben. ece

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 30.11.2018