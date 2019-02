Eisbären dominieren im Derby bei den Mad Dogs

Eishockey-Regionalligist EC Eppelheim hat sich mit einem 7:1-Derbysieg gegen die Mad Dogs aus Mannheim für die jüngste Niederlage revanchiert. Eric Artman (2), Lukas Sawicki, Dominik Deuring, Dominik Dech, Tim Brenner und Marco Haas trafen beim Gastspiel in Mannheim.

Den bessern Start in der Nebenhalle der SAP Arena hatten zunächst die gastgebenden Mad Dogs, die ihr Heil in der Offensive suchten. Doch dann erwachten die Eisbären und gingen schnell durch Artman (2.) in Führung. Sawicki konnte kurz darauf mit dem 2:0 (7.) einen beruhigenden Vorsprung erzielen, denn immer wieder kamen die Mad Dogs gefährlich vor das Eppelheimer Tor, in dem sich Jeromy Semtner jedoch nicht überwinden ließ. Nach einer überstandenen Unterzahl ließ Deuring mit dem 3:0 (13.) die zahlreichen Eppelheimer Anhänger erneut jubeln, die das Derby zu einem Heimspiel der Eisbären machten.

Das zweite Drittel gehörte im Gegensatz zum Auftaktdrittel klar den Eisbären. Während die Eisbären am Ausbau der Führung arbeiteten, schwächten sich die Mannheimer durch einige Strafen selbst, die zunächst von den Eisbären jedoch ungenutzt blieben. Es dauerte bis zur 33. Minute, ehe Artman mit seinem zweiten Treffer nachlegte. Danach nutzten die Eisbären endlich auch die erste Überzahl durch Dech, der den 5:0-Pausenstand erzielte, der angesichts der Dominanz in diesem Drittel in Ordnung ging.

Tore in Überzahl

Auch im Schlussdrittel zeigte sich das ECE-Powerplay erfolgreich. Zunächst war es Brenner (46.), dann Haas (49.), die jeweils eine Überzahlsituation schnell in Torerfolge ummünzten. Eine Unachtsamkeit in der Offensive leitete dann allerdings einen schnellen Konter ein, den die Paradereihe der Mad Dogs zum Ehrentreffer verwertete (51.).

Die letzten Minuten ließen die Eisbären dann nichts mehr anbrennen, waren in der Offensive jedoch auch nicht mehr konsequent genug, so dass am Ende ein verdienter 7:1-Erfolg beim Tabellenfünften verbucht wurde. ece

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 04.02.2019