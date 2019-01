Eisbären empfangen Rebels

Nach fünf Duellen gegen direkte Konkurrenten steht für die Eppel-heimer Eisbären in der Eishockey-Regionalliga erstmals seit Anfang Dezember wieder ein Duell gegen ein Team an, das sich bereits aus dem Play-off-Kampf verabschiedet hat. Als Tabellensiebter geben die Stuttgart Rebels am morgigen Sonntag im Icehouse ihre Visitenkarte ab.

Nach einem Monat außerhalb der Play-off-Ränge haben die Eisbären diese am vergangenen Wochenende wieder erklommen. Nun gilt es, in den nächsten Partien nachzulegen. Vermeintlich einfach wird dies, da der ECE in den nächsten drei Duellen gegen die drei schlecht platziertesten Teams der Liga ran muss. Doch genau dies birgt Gefahren, wie die Eisbären bereits erfahren mussten. So hatten sie sich zwar im Heimspiel gegen die Rebels noch vermeintlich klar durchgesetzt, im Rückspiel reichte es jedoch nur zu zwei Punkten. Aber wenn das beste Heimteam den Vorletzten der Auswärtstabelle empfängt, dann müssen die Eisbären mit dem Anspruch in die Partie gehen, diese für sich zu entscheiden. zg

