Eisbären ergattern einen Play-off-Platz

Durch einen 4:3-Auswärtssieg beim bisher Zweitplatzierten der Eishockey-Regionalliga, EV Ravensburg, konnten die Eisbären aus Eppelheim diesen in der Tabelle überholen und sich erstmals einen Platz in den Top drei sichern. Für die dezimierten Eisbären waren Marco Haas (2), Marc Bruns und Michael Dorfner erfolgreich.

Aufgrund der frühen Anreise nach Oberschwaben mussten die Eppelheimer erwartungsgemäß den Ausfall einiger Stammkräfte kompensieren. Gerade einmal zwölf Feldspieler standen für das Duell beim Zweitplatzierten zur Verfügung. Mit einer defensiv orientierten Taktik ging es somit los, was sich bereits in den Anfangsminuten bemerkbar machte. Nach 94 Sekunden waren die Eisbären erstmals in Überzahl, konnten jedoch kaum Torgefahr ausstrahlen. Bei gleicher Spielstärke agierten die Eppelheimer jedoch defensiv sicher und konnten so vereinzelte gute Gegenangriffe fahren. Einen davon verwertete Bruns (11.) zum Führungstreffer. Durch eine Unterzahl brachte man Ravensburg jedoch wieder ins Spiel, konnte diese aber – ebenso wie den Sturmlauf zum Ende des Abschnitts – erfolgreich abwehren.

Perfekter Start ins zweite Drittel: Gerade einmal drei Minuten waren gespielt, da gelang Haas das beruhigende 2:0 (24.). Kurz darauf erwies Patschull seinem Team jedoch einen Bärendienst. Aufgrund der engen Personaldecke schnürte er selbst die Schlittschuhe, erwischte in der 28. Minute einen Ravensburger Spieler bei einem Bandencheck so ungünstig, dass dieser zunächst verletzt das Eis verlassen musste und für Patschull eine Spieldauerdisziplinarstrafe zur Folge hatte. In der folgenden fünfminütigen Unterzahl drängte Ravensburg auf die Aufholjagd. Mit Geschick und Glück konnten die Eisbären dies jedoch insofern unterbinden, dass dem EVR nur der Anschlusstreffer gelingen sollte (31.).

Dämpfer zur richtigen Zeit

Einen Dämpfer zur richtigen Zeit erlitten die Gastgeber im Schlussabschnitt. Nachdem man sich eine doppelte Unterzahl leistete, kamen die Eisbären zunächst zwar nicht gut ins Überzahlspiel, dann gelang Dorfner jedoch der wichtige Torerfolg zum 3:1 (42.). Der EVR kam in der 46. Minute erneut zum Anschluss. Haas sollte jedoch die perfekte Antwort parat haben: ein Puckgewinn in der neutralen Zone, gefolgt von einen Alleingang, den er clever zum 4:2 verwandeln konnte (50.). Mit dem erneuten Anschlusstreffer kurz vor Ende sollte es nochmals spannend werden (57.), doch trotz Belagerung des ECE-Gehäuses und Herausnahme des Goalies gelang es dem EVR nicht mehr, den Ausgleichstreffer zu erzielen.

Für die Eisbären geht es nun am Sonntag im Derby gegen die Mad Dogs weiter. Wenngleich man den Tabellenvorletzten nicht unterschätzen darf, sollte den Eisbären daran gelegen sein, den Tabellenplatz weiter zu festigen. ece

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 26.11.2018