Eisbären feiern ihren ersten Saisonerfolg

Im dritten Anlauf fuhren die Eppel-heimer Eisbären den ersten Saisonsieg in der Eishockey-Regionalliga ein. Nach Toren von Marc Bruns, Manuel Pfennung und Cedric Striepeke behielten sie gegen die Baden Rhinos mit 3:2 die Oberhand.

Das Duell war bereits im Vorfeld unter besonderer Bedeutung gestanden. Denn nicht nur der Gäste Trainer Richard Drewniak, sondern mit ihm gleich vier Spieler waren vor der Saison von den Eisbären an den Airpark gewechselt. So hatten beide Seiten eine besondere Motivation, dieses Duell für sich zu entscheiden.

Den besseren Start in eine von beiden Seiten sehr fair geführten Partie hatten dabei die Eisbären, die von Beginn das Heft des Handelns in die Hand nahmen. Anders als in den Spielen zuvor belohnten sie sich dabei früh mit dem Führungstreffer, Bruns umspielte clever den Gäste-Goalie Janis Wagner zum 1:0 (3.). In der Folge ließ der ECE trotz vierminütiger Überzahl jedoch die Chance liegen, die Führung auszubauen und wurde prompt bestraft.

Drei Sekunden vor Ablauf der ersten Strafe gegen die Eisbären nutzen die Rhinos den Platz vor dem Tor und ließen Jeromy Semtner beim Ausgleichstreffer keine Chance (12.). Der Treffer brachte den Gästen offensichtlich Sicherheit, während die Eisbären kurz ins Schwimmen gerieten, in dieser Phase allerdings auch dank des starken Rückhalts im ECE-Kasten, keinen weiteren Rückschlag einstecken mussten.

An Defensive gescheitert

Im Mitteldrittel waren die Rhinos zunächst darum bemüht, das Spiel an sich zu reißen. Doch ein ums andere Mal scheiterten die Gäste an der ECE-Defensive. Selbst als sie sich zur Hälfte des Spiels eine doppelte Unterzahl leisteten, ließen die Eppel-heimer die Rhinos kaum eine echte Großchance kreieren. Im Gegensatz konnte man in der dann folgenden Überzahl kaum Gefahr ausstrahlen, doch gerade als Hügelsheim wieder komplett war, gelang Pfenning der wichtige Treffer zur erneuten Führung (36.).

Wer im letzten Spielabschnitt mit einem Anrennen der Gäste rechnete, wurde eines besseren belehrt. Die Eisbären hatten nun endgültig ins Spiel gefunden, ließen in der Defensive kaum nennenswerte Aktionen zu, während auf der anderen Seite ein ums andere Mal der dritte Treffer in der Luft lag. Es bedurfte allerdings eines Puckverlustes der Gäste im Mitteldrittel, den Striepeke aufnahm, ein Solo auf Wagner startete und mit gekonnter Täuschung das 3:1 erzielte (56.). Die Rhinos wollten sich allerdings noch nicht endgültig geschlagen geben, nahmen in der Schlussminute ihren Goalie zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis und erzielten so acht Sekunden vor Schluss den Anschlusstreffer, der sich am Ende jedoch nur als Ergebniskosmetik entpuppen sollte.

Mit einer konsequenzen Spielweise im Schlussabschnitt, den wichtigen Treffern zur richtigen Zeit und einer guten Defensivarbeit konnte so ein am Ende verdienter Sieg gegen den ESC Hügelsheim eingefahren werden. Im nächsten Heimspiel gegen den EHC Freiburg (Sonntag, 28. Oktober) sollte dies erneut das Ziel sein, um sich in der Tabelle weiter nach oben orientieren zu können. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 24.10.2018