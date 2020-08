Eisbären können jetzt planen

An Eishockey denken in diesen Tagen wohl nur die wenigsten Sportfans, obwohl sich bei der Tropenhitze so mancher nach einer kühlen Eishalle sehnt. Dennoch gibt es Neuigkeiten, wenn es um das Sportliche geht: Auch die Regionalliga-Mannschaften dürfen aufatmen. Der Rahmenterminkalender für die neue Spielzeit steht. Die Clubs haben sich darauf geeinigt, am bisherigen Modus festzuhalten. Bedeutet: Es wird weiterhin eine „1,5-fach Runde“ plus Playoffs gespielt.

Neu ist indes, dass parallel zur Endrunde eine Pokalrunde für die schlechter platzierten Mannschaften ausgetragen wird. Zudem nehmen ab der kommenden Saison neben den Eisbären Eppelheim noch acht weitere Vereine teil.

Der Zeitplan sieht vor, dass die Saison am ersten Oktober-Wochenende eröffnet wird und Mitte Februar nach 19 Hauptrunden-Spieltagen enden soll. Zwischen Weihnachten und Dreikönig (6. Januar) pausiert die Liga. Interessant wird die Klasse auch aufgrund der Tatsache, dass wegen der ungeraden Anzahl an Mannschaften einige Doppelspieltage festgelegt werden müssen. Wie der Spielplan im Detail aussehen wird, soll in den kommenden Wochen beschlossen werden. mjw

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 12.08.2020