Eisbären sind Tabellenführer

Durch den 5:2-Derbysieg über die Mad Dogs sind die Eisbären mindestens über Nacht neuer Tabellenführer der Eishockey-Regionalliga. Doch erst spät sicherten sich die Eppelheimer den Sieg, für den Marco Haas, Cedric Striepeke, Lukas Sawicki, Marcus Semlow und Aiden Wagner die Treffer beisteuerten.

Mit Neuzugang Viktor Lust im Tor, der erst kurzfristig vom MERC per Doppellizenz spielberechtigt war, begann der ECE äußerst unkonzentriert und fehleranfällig, so dass der verletzte Marcel Kappes viel Arbeit auf seinen Vertreter zukommen sah, der seinen Kasten jedoch lange sauber halten konnte. Der ECE war im ersten Drittel nahezu chancenlos, während die Mannheimer vermehrt zu Chancen kamen und so auch völlig verdient drei Minuten vor Drittelende in Führung gingen, die durchaus hätte noch höher ausfallen können.

Kabinenpredigt wirkt

Die Kabinenpredigt von Coach Kraiss hatte seine Wirkung offensichtlich nicht verfehlt, denn die Eisbären waren im zweiten Abschnitt wie ausgewechselt. Folgerichtig der frühe Ausgleich (25.) durch Haas, der mustergültig vor dem Tor bedient wurde. Der Druck der Eisbären verfehlte seine Wirkung nicht, die Mannheimer Mad Dogs fanden nun deutlich weniger statt und rückten ein ums andere Mal auf der Strafbank, doch der ECE konnte seine Überlegenheit nun nicht zu weiteren Treffern nutzen.

Dank des knappen Spielstandes mussten beide Teams im Schlussabschnitt nochmal Gas geben und ein offener Schlagabtausch entstand. Nach überstandener Unterzahl dann der erste Führungstreffer (47.) durch Striepeke, die Sawicki nur 37 Sekunden später ausbauen konnte. Eine Auszeit brachte die Mad Dogs jedoch wieder auf Kurs und ein schneller Konter führte zum erneuten Anschlusstreffer (50.).

Semlow macht alles klar

Erinnerungen aus der Vorwoche wurden wach, doch der ECE schwamm nur kurz und machte dann durch Semlow (55.) alles klar. Als die Gastgeber kurz vor Schluss alles auf eine Karte setzen, gelang zwei Sekunden vor Schluss Wagner noch der Empty-Net-Treffer zum 5:2-Endstand.

Durch die Leistungssteigerung nach dem ersten Drittel geht der Sieg alles in allem zwar in Ordnung, doch hätten sich die Eisbären nicht beschweren dürfen, wenn hier und heute nicht die volle Punktebeute hätte eingefahren werden können. Nun gilt es, das Spiel schnell abzuhaken und konzentriert in die Vorbereitung auf das kommende Wochenende zu gehen, wenn Vizemeister Zweibrücken zu Gast im Icehouse ist. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 15.10.2019