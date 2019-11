Eisbären spielen sich in wahren Rausch

Mit seinem höchsten Saisonsieg hat Eishockey-Regionalligst EC Eppelheim die richtige Antwort auf seine Niederlagenserie gegeben. Trotz Rumpfkader spielte es sich in einen Torrausch und bezwang nach Toren von Marcus Semlow (2), Marco Haas (2), Leon Rausch, Roman Gottschalk und Aiden Wagner den Stuttgarter EC klar mit 7:2.

Mit nur 13 Feldspielern sah sich der Gast gewissermaßen folgerichtig druckvollen Rebels ausgesetzt. Die Hausherren rissen von Beginn an das Spiel an sich und setzen den ECE phasenweise im eigenen Drittel fest. Erst das erste Powerplay nach 13 Minuten sollte ihn etwas besser ins Spiel kommen lassen und prompt gelang Rausch der Führungstreffer (14.). Stuttgart zeigte sich wenig geschockt und drängte auf den Ausgleich. Doch wieder waren es die Gegner, die mit dem 0:2 (19.) durch Semlow den Spielverlauf auf den Kopf stellten, was nicht zuletzt an einem glänzend aufgelegten Marcel Kappes im ECE-Gehäuse festzumachen war, der deutlich mehr zu tun bekam, als ihm lieb sein konnte.

Torwartwechsel bringt nichts

Mit einem Aufbäumen der Schwaben nach der Pause war zu rechnen. Doch Eppelheim spielte sich nun in einen wahren Rausch und brachte den Spielverlauf und das Ergebnis in Einklang. Nachdem erneut Semlow eine Bogenlampe unterbrachte (24.) erhöhten Haas und Gottschalk überraschend klar auf 0:5. SEC-Coach Vogler hatte genug gesehen, brachte seine Cracks auf Kurs und tauschte den glücklosen Goalie. Doch auch dieser war gegen clever kombinierende Eisbären beim 0:6 (33.) chancenlos.

Wer eine Reaktion der Gastgeber im Schlussabschnitt erwartet hatte, wurde diesmal ebenso enttäuscht. Denn nur 130 Sekunden nach Wiederanpfiff machte der ECE alle Hoffnungen auf ein Comeback durch Wagners 0:7 zunichte. In der Folge agierten beide Teams jedoch nicht mehr ganz so zielstrebig, was noch zwei heimische Treffer bis zum Endstand brachte. ece

