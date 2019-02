Eisbären unterliegen knapp

Nach einer frühen Führung durch Roman Gottschalk mussten sich die Eppelheimer Eisbären in der Eishockey-Regionalliga mit dem späten Rückstand 1:2 beim Meister aus Bietigheim geschlagen geben.

Viel vorgenommen hatten sich die Eisbären beim dritten Duell mit dem Meister aus Bietigheim. Und durchaus lieferten sie sich ein Duell auf Augenhöhe, in dem die Gäste bereits in der 3. Minute durch Gottschalk in Führung gineng. In der Folge hatte der ECE mehrfach die Chance nachzulegen. Den Puck zum vermeintlichen 2:0 hatte die Mehrheit der Protagonisten im Tor gesehen, da dies jedoch nicht auf den Schiedsrichter zutraf, musste man weiter zittern. Da auch die Gastgeber zu Chancen kamen, war die knappe Führung zur Pause leistungsgerecht.

Zu Beginn des zweiten Drittels machten die Steelers erstmals richtig Druck, doch die Eisbären-Defensive hielt dem Sturmlauf stand. Doch plötzlich sahen sich die Eisbären doppelt dezimiert. Die Offensive der Steelers nutze dies und kam zum Ausgleich (29.).

In Unterzahl geschlagen

Den besseren Start ins Schlussdrittel hatten vermeintlich die Eisbären, die früh in Überzahl agierten, hieraus jedoch wiederum kein Kapital schlagen konnten. Da sie jedoch auch in Unterzahl sicher agierten, ließ sich erahnen, dass der nächste Treffer die Entscheidung bringen könnte.

Erneut kamen die Eisbären in der Schlussphase in doppelte Unterzahl, überstanden diese jedoch zunächst schadlos, doch in einfacher Überzahl schlug der Meister dann doch noch zu und ging erstmals 61 Sekunden vor dem Ende in Führung. Die Eisbären warfen in der Folge nochmal alles nach vorne, doch am Ende sicherte die Schlusssirene den Gastgebern den knappen Sieg. zg

