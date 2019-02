Eisbären verlieren direktes Duell

Die Eppelheimer Eisbären haben das direkte Duell um einen Play-off- Platz in der Eishockey-Regionalliga verloren. Nach einem schwachen ersten Drittel kam man durch die Tore von Eric Artman und Leon Rausch zwar wieder heran, musste sich am Ende jedoch 2:5 den Heilbronner Eisbären geschlagen geben.

Die Anfangsphase gehörte klar den Gastgebern, die von Beginn an mächtig Druck auf den ECE machten. Durch eine Unterzahl ebnete sich der Weg zum verdienten Führungstreffer (9.). Doch statt dagegen zu halten, leistete man sich einen kapitalen Abwehrfehler, der zum schnellen 0:2 (9.) führte. Zwar kam man in der Folge dann besser ins Spiel, doch die eigenen Chancen waren nicht zwingend genug, um zu verkürzen.

Starkes zweites Drittel

So schnell wollte man sich jedoch nicht geschlagen geben und kam wie verwandelt aus der Kabine zurück. Es spielte plötzlich nahezu nur der ECE, der sich mit dem schnellen Treffer zum 1:3 durch Artman (23.) belohnte. Nach einigen vergebenen Chancen gelang Rausch der Anschlusstreffer (33.). Auch im weiteren Verlauf des Drittels kamen die Eisbären zu einigen Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzielen, verpassten diesen jedoch.

Im letzten Drittel setzen die Eisbären zunächst dort an, wo sie zuvor aufgehört hatten, scheiterten jedoch ein ums andere Mal am Heilbronner Schlussmann. Quasi aus dem Nichts gelang dann Heilbronn der Nackenschlag zum 2:4 (48.). Mit fortlaufender Spielzeit zeichnete sich ab, dass der ECE die Hypothek des Drei-Tore-Rückstands nicht aufholen würde. Auch der sechste Mann in der Schlussminute führte durch Empty-Net-Treffer zum 2:5-Endstand.

Wieder einmal hätte mehr drin sein müssen für die Eisbären, die nun an der Vielzahl vergebener Spiele um die Play-Off-Teilnahme bangen müssen. Einzig die Schützenhilfe aus Zweibrücken lässt die Chance auf die Play-Offs am Leben, die hierfür das Duell gegen Hügelsheim gewinnen müssten.

