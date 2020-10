Eisbären werden gnadenlos zerlegt

Einen ganz bitteren Eishockey-Abend erlebten die Fans und Spieler der Eisbären Eppelheim gegen den EV Ravensburg II. Der ECE unterlag im heimischen Icehouse deutlich mit 1:12 (1:6, 0:2, 0:4) und ziert mit null Punkten nach vier Spielen und 3:30-Treffern das Tabellenende der Regionalliga Südwest.

Teammanager Patrick Treiber relativierte aber: „Die Ravensburger haben von den ersten zwölf Schüssen sechs im Tor untergebracht. Wir hatten auch Chancen, haben diese aber nicht genutzt und dann wird es gegen diesen qualitativ starken Gegner natürlich schwer.“

Marcel Kappes, der Torhüter des ECE, konnte einem leidtun. Er verhinderte einmal mehr mit ein paar sehenswerten Paraden ein noch größeres Debakel. Trotzdem funktionierte bei den Ravensburgern besonders im ersten Abschnitt alles. Sie schraubten bis zur 16. Minute den Spielstand bis auf 6:0 in die Höhe. Der Ehrentreffer gelang Patrick Mylius (18.).

Zumindest im zweiten Abschnitt wurde es aus Sicht der Hausherren ansehnlicher. Zwar nutzten sie ihre Möglichkeiten nicht, aber auch der EVR traf nur zweimal.

Im Schlussabschnitt zogen die Oberschwaben noch einmal an und erhöhten mit vier weiteren Treffern auf 12:1. „Ravensburg war gnadenlos effektiv und spielerisch überlegen. Trotzdem war das Spiel in der Gesamtbetrachtung nicht so schlecht, wie es das Ergebnis vermuten lässt“, fand Treiber aufbauende Worte.

Weiter geht es dann am Samstag, 31. Oktober, mit dem Derby bei den Mad Dogs Mannheim (Spielbeginn: 19.45 Uhr). Ein besonderes Duell für viele Akteure der Eisbären, aber auch Trainer Sascha Trivunov, der bis zum Ende der vergangenen Saison noch bei den Quadratestädtern hinter der Bande stand. mjw

