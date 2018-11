Eisbären ziehen den Hornets früh den Stachel

Ein Sieg und eine Niederlage – das ist die Wochenendbilanz der Eppelheimer Eisbären in der Eishockey-Regionalliga. Zuerst unterlagen sie den Baden Rhinos aus Hügelsheim mit 2:4, dann bezwangen sie zu Hause die Zweibrücker Hornets mit 7:3.

Nach ausgeglichenem Beginn reichen den Rhinos fünf Sekunden, um die Eisbären auf die Verliererstraße zu schicken. Die Tore von Nicolas Ackermann und Marc Bruns waren am Ende zu wenig. Von Beginn an nahmen die Eisbären das Heft des Handelns in die Hand und verbuchten klar mehr Spielanteile für sich. Da jedoch auch die Defensive der Gastgeber sicher stand, gab es auf beiden Seiten wenig Torraumszenen. Etwas überraschend fiel daher die Führung der Rhinos (14.). Trotz einer Überzahl verloren die Eisbären nun etwas den Faden, so dass der Rückstand dann nicht ganz unverdient war. Im zweiten Drittel wollten die Eppelheimer das Spiel drehen, doch beide Teams taten sich im Aufbau schwer. Die Goalies hielten ihren Kasten beide sauber, so dass der Überzahltreffer durch Ackermann (31.) zum Ausgleich das einzig Zählbares bleiben sollte.

Die knapp 700 Zuschauer im gut gefüllten Airpark, darunter auch einige Eisbären-Fans, hatten sich auf ein spannendes Schlussdrittel eingestellt, doch dazu sollte es nicht kommen. Es waren gut zwei Minuten gespielt, da kamen die Rhinos von einem Bully weg zum Torschuss, der passgenau zum 2:1 hinter Marcel Kappes einschlug. Doch damit nicht genug. Das folgende Bully gewannen ebenfalls die Rhinos, ein schneller Angriff ins ECE-Drittel, ein Schuss, das nächste Tor. Effektive fünf Sekunden – und die Rhinos lagen mit zwei Toren vorne. Kurz geschockt, gaben die Eisbären nicht auf und stürmten nun das Drittel der Rhinos. Doch nach dem 4:1 war das Spiel entschieden, so dass der späte Powerplay-Treffer durch Bruns (60.) nur noch Ergebniskosmetik war.

Vor von über 200 Zuschauern schlugen die Eisbären dann die Zweibrücker Hornets durch Tore von Marco Haas (2), Eric Artman, Cedric Striepeke, Manuel Pfenning, Dominik Deuring und Roman Gottschalk verdient mit 7:3 (3:1, 1:1, 3:1).

Die Eisbären wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen, doch zunächst gab es eine kalte Dusche. Der erste Schuss der Hornets führte früh zum Rückstand (3.). Trotz des Rückschlages zogen die Eisbären ein über weite Strecken gutes Kombinationsspiel auf und setzen die Hornets stets unter Druck.

Zunächst gelang Artman der längst überfällige Ausgleich (11.), ehe Haas (17.) und Striepeke (20.) jeweils im Powerplay das Ergebnis zugunsten der Eisbären drehten. Nach einem 1:1 im mittleren Abschnitt begrub Deuring zwei Minuten vor Ende bereits alle Träume der Hornets mit seinem Treffer zum 6:3. Den Schlusspunkt setzte allerdings Gottschalk per Penaltyschuss (60.).

Einen weiteren Grund zur Freude gab es zudem für die zahlreichen Fans. Denn mit Tim Brenner verlässt ein weiterer Ex-Eisbär das Team der Baden Rhinos. Er kehrt mit sofortiger Wirkung zu den Eisbären zurück und wird voraussichtlich ab 1. Dezember wieder für den ECE spielberechtigt sein. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 20.11.2018