Wenn am Sonntag um 19 Uhr das letzte Heim-Bully der Saison fällt, gibt es für den EC Eppelheim nur eine Option. Denn nur mit einem Sieg kann der ECE die Serie gegen den SC Bietigheim-Bissingen ausgleichen, die Meisterschaftsentscheidung vertagen und das entscheidende dritte Spiel erzwingen.

In Spiel eins des Finales mussten sich die Eisbären dem Hauptrunden-Meister am Ende klar mit 1:4 geschlagen geben. Doch beide Teams zeigten sich defensiv fehleranfällig, gerade im Mittelabschnitt hätte es aufgrund der Torchancen auch ein Torfestival werden können. Letztlich verwertete der SC seine Chancen besser. In Spiel zwei wollen es die Eisbären nun besser machen. Dass der SC der Favorit ist, soll keine Rolle spielen. Im heimischen musste man sich in dieser Saison zwar zweimal geschlagen geben, jedoch jeweils knapp mit einem Tor Differenz. Am Sonntag wollen die Eisbären mit Kampf, Leidenschaft und Siegeswillen die Serie ausgleichen. Icehousezg