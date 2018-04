Anzeige

Der FV Brühl empfängt heute den FC Türkspor Mannheim. Doch der Focus in der Fußball-Landesliga ist klar auf das Derby zwischen der Spvgg 06 Ketsch gegen die SG ASV/DJK Eppelheim morgen gerichtet. Das Sorgenkind aus unserem Verbreitungsgebiet, das Team von TSG Eintracht Plankstadt, tritt ebenfalls morgen um 15 Uhr beim Tabellenletzten SV Rohrbach/Sinsheim an und ist zum Siegen verdammt.

Ketsch spielt als Neuling eine ansprechende Runde, überrascht immer wieder mit guten Ergebnissen und steht auch im Derby gegen Eppelheim nicht auf verlorenem Posten. Wie man gegen die ambitionierten Eppelheimer, bei denen es gerade so an gestandenen Spielern wimmelt, die teils in höheren Klassen unterwegs waren, bestehen kann, haben die Ketscher im Vorspiel gezeigt, das sie mit 3:2 für sich entschieden.

„Eppelheim hat noch realistische Chancen auf den Aufstieg und wird alles daran setzen, uns zu schlagen, zumal es das Hinspiel verloren hat und auf Wiedergutmachung aus sein wird“, rechnet Ketschs Trainer Frank Eissler mit harter Gegenwehr. „Ich konnte die Eppelheimer gegen Türkspor beobachten und sah eine gute Elf, aus der Marcel Hofbauer und Ümit Ünlü herausragten.“