Eissler ist zufrieden

Einige Fußballvereine aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung waren in den vergangenen Tagen wieder bei Testspielen gefordert.

Spvgg 06 Ketsch – FC Speyer 09 1:1 (0:0)

Gegen den pfälzischen Verbandsligisten erreichte die Spvgg 06 Ketsch ein achtbares 1:1. „Ich war zufrieden, denn Speyer war schon ein sehr guter Gegner“, resümierte 06-Trainer Frank Eissler. Sein Team ließ nur wenig zu und ging in der 77. Minute nach einer Ecke von Daniel Marzoll durch Stephan Jung mit 1:0 in Führung. Drei Minuten später glich Halil Anli für Speyer zum 1:1 aus (80.).

SV Rohrhof II – VfB Gartenstadt II 1:3 (1:3)

Die Gastgeber verschliefen den Auftakt und gerieten durch individuelle Fehler durch Tore von Marvin Lannert (2., 22.) und Christoph Godulla (11.) mit 0:3 in Rückstand. Für Rohrhof II sprach, dass sich das Team nicht aufgab und durch Jörg Unger noch vor der Pause verkürzte (37.). Noch bis zum Halbzeitpfiff ließ Rohrhof II noch weitere gute Torchancen liegen. Im zweiten Durchgang bestimmten die Gastgeber das Geschehen, allerdings verhinderte die schwache Chancenverwertung eine Resultatsverbesserung. „Wir hätten das Spiel gewinnen müssen“ haderte SVR-Trainer Daniel Bittmann.

FV Nußloch – FV 08 Hockenheim 1:3 (0:1)

Mitten hinein in eine harte Trainingswoche mit Spielen im Zwei-Tages-Rhythmus siegte der FV 08 Hockenheim beim Heidelberger Kreisligisten verdient mit 3:1. Julian Maier sorgte für die Hockenheimer Pausenführung (13.). „Alle kamen zum Einsatz und haben ihre Sache gut gemacht“, sagte FV-Coach Manuel Muth. Dem Ausgleich durch Björn Lipschitz (48.) ließen die Nullachter noch zwei Tore von Benjamin Marx folgen (80., 81.).

Heidelberger SC II – Olymp.Neulußheim II 0:3 (0:0)

Stark ersatzgeschwächt eröffneten die Neulußheimer die Partie gut. Nach zehn Minuten verflachte aber das Geschehen ohne große Höhepunkte. Im zweiten Durchgang gab es mehr Strafraumszenen, Heidelberg II konterte gefährlich. In der 70. Minute zog Burak Özgül von der Strafraumgrenze ab und netzte zum 0:1 ein.

Zehn Minuten später zog Nils Werner links im Strafraum ab und Matthias Brenner hielt den Fuß hin – 0:2 (80.). Nach einem sehenswerten Solo erzielte Aziz Gitteh in der 82.Minute den 0:3-Endstand. „Der Sieg ging in Ordnung, da wir zum einen mehr vom Spiel hatten und auch die besseren Anlagen zeigten“, so SON-Trainer Uwe Laudenklos. wy

