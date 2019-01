Eissler setzt pragmatisch auf Junioren

Die Spvgg 06 Ketsch wird als einzige Mannschaft aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung am 3.Qualifikationsturnier um das Morgenmasters am Samstag in der GBG-Halle in Mannheim teilnehmen. Dabei kann das Team von Trainer Frank Eissler die Aufgabe völlig entspannt angehen – durch den Erfolg beim eigenen Turnier ist der Landesligist bereits für das Endturnier qualifiziert.

Auch hinsichtlich der eigenen Mannschaftsstruktur dürfte man bei den Ketschern die Erwartungen etwas herunterschrauben. „Ich wollte eigentlich die gleiche Mannschaft wie in Ketsch nominieren, aber ich habe jetzt schon drei Absagen“, sagt Eissler. Spieler aus der zweiten Mannschaft zu verpflichten, scheidet auch aus, da das Strunk-Team selbst schon im Rennen war und seine Spieler bereits dort verbucht sind. „Ich werde wahrscheinlich den einen oder anderen Jugendspieler mitnehmen“, geht Eissler einen ganz pragmatischen Weg.

Auf dem Papier lösbare Aufgaben

Dennoch ist Eissler Sportler genug, um die Sache mit dem nötigen Ehrgeiz anzugehen. „Wir fahren dorthin, um uns vernünftig zu präsentieren.“ Das Programm in Gruppe 3 erscheint für die Eissler-Elf auf dem Papier lösbar. Mit dem VfR Frankenthal und dem MFC Phönix Mannheim treten zwei Kreisligisten gegen Ketsch an. Eissler: „Frankenthal kenne ich nicht, aber bei Phönix erwarte ich eine spielstarke Mannschaft.“

Auch die weiteren Gruppengegner SV Rippenweier und SC Rot-Weiß Rheinau II, die in der B-Klasse beheimatet sind, will der Trainer des Landesligisten keineswegs kleinreden. „Insbesondere Rheinau II hat sich in Ketsch sehr gut präsentiert und sogar das Viertelfinale erreicht“, warnt Eissler vor einer harten Nuss. Zu den Turnierfavoriten zählen der Südwest-Verbandsligist ASV Fußgönheim sowie die Landesligisten SV Waldhof Mannheim II und VfL Kurpfalz Neckarau. wy

