Elektronik gegen Armut

Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat eine Sammelaktion organisiert: Noch bis zum 3. Februar 2019 können Mobilgeräte – ganz gleich, ob funktionsfähig oder nicht – für das „Awo -Lädle“ in Sandhausen gespendet werden. Eingesammelt werden Smartphones, Handys, Netbooks, Tablets, MP3-Player, Bluetooth-Lautsprecher und Notebooks. Auch defekte Geräte mit Gehäuseschaden, Displayschaden oder Ähnlichem stellen immer noch einen gewissen Wert dar und können deshalb abgegeben werden.

Im Anschluss an die Aktion wird die „Awotopia“ die Geräte gegebenenfalls reparieren oder aufbereiten und verwerten, sodass der Erlös Projekten der Awo Sandhausen gespendet werden kann. Die hierbei angeschafften Lebensmittel oder Gegenstände des täglichen Gebrauchs kommen zu 100 Prozent bei den Menschen in Sandhausen an, die sie auch tatsächlich brauchen.

Im SVS-Fanshop abgeben

Die Gegenstände können zu den üblichen Öffnungszeiten im Fanshop des SV Sandhausen abgegeben werden. Die Sammlung wird vom SV Sandhausen und der „Awotopia“ durchgeführt.

Wie der Zweitligist informiert, wäre auch das entsprechende Zubehör wünschenswert, wie Ladekabel oder Kopfhörer, falls noch vorhanden. Und ganz wichtig: Die Spender werden gebeten, vor dem Abgeben darauf zu achten, dass alle vorhandenen persönlichen Daten (Kontakte, Fotos oder Passwörter) von den Geräten entfernt sind. Für eventuelle Restdaten wird keinerlei Haftung übernommen. zg

