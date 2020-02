Elf Minuten ohne Gegentor

Die Partie zwischen der TSG Eintracht Plankstadt und dem Spitzenreiter der Badenliga, der SG Heidelsheim/Helmsheim war von Anfang an bis zur letzten Sekunde sehr ausgeglichen. Und am Ende setzte sich der Gastgeber in einem 60-minütigem Handball-Krimi hauchdünn mit 22:21 (11:11) durch. Die Hausherren fanden in der Abwehr gleich die richtige Einstellung und ließen ihren Gast nur sehr selten zu seinen gewohnten schnellen Abschlüssen kommen. Da aber im Angriff die Bälle zu oft nicht im Tor untergebracht wurden, setzten sich die Hausherren nur minimal ab (7:5, 9:7), mussten aber zur Pause einen Gleichstand hinnehmen.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber besser ins Rollen und setzten sich mit vier Toren in Folge ab. Wer aber dachte, dass das Spiel nach diesem 15:11 (35.) so weiter läuft, wurde schnell eines Besseren belehrt. Unkonzentrierte Angriffe und eine konstantere Angriffsleistung der SG hatten ein 16:17 zur Folge (43.). Das Spiel blieb auf des Messers Schneide. Als sich bei Plankstadt wieder Moral und Willen regten, kam der finale Umschwung. Zwar markierte Stephan Keibl noch das 20:21, aber da waren noch elf Minuten zu absolvieren.

Maiers Treffer entscheidet

Maximilian Denne per Siebenmeter (53.) sorgte zunächst für den Ausgleich, bevor erst Julian Maier (56.) und dann auch noch Julian Bastel (57.) vom Platz flogen. Mit Ablauf der doppelten Unterzahl war es Maier von der Strafbank weg binnen zehn Sekunden vergönnt, den nächsten Treffer zu setzen (58.). Der Sieg schien den Gastgebern aber noch zu entgleiten, denn erneut Keibl markierte Sekunden vor Abpfiff das vermeintliche 22:22. Aber die Unparteiischen entschieden auf Stürmerfoul. Die Hintermannschaft der TSG Eintracht blieb somit ganze elf Minuten ohne jeglichen Gegentreffer.

TSG E: Roche (1), Lazaro Garcia; R. Verclas, T. Pristl (5), Maier (5), Bastel, Schneider, Munz (4), Großhans (4), A. Schöffel, Stadler, Denne (3/1), Doschner. mj

