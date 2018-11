Elias Hartmann gewinnt die Königsklasse

Noch eine Woche vor dem Championat unkte der Oftersheimer Wolfgang Gericke, dass die Tischtennis-Bezirksmeisterschaften ausfallen könnten, wenn sich nicht mehr Teilnehmer anmelden würden. Doch die vom TTC Ketsch und der TTG EK Oftersheim in der Schimperhalle von Schwetzingen gemeinsam durchgeführten Titelkämpfe übertrafen letztlich die Erwartungen. Rund 260 Teilnehmer waren es, das stellte alle zufrieden.

Sportlich war die A-Klasse der Männer sehr stark besetzt. „Der schlechteste TTR-Wert war 1522, die Spieler aus der B-Klasse haben vor lauter Respekt in der A-Klasse nicht gemeldet, was noch nie vorkam“, berichtete Gericke. Letztlich setzte sich mit Elias Hartmann der Favorit durch. Der Badenligaspieler des TTC Ketsch schlug im Finale Vereinskamerad Boris Pastler 11:6, 16:14, 7:11 und 11:5. Im Doppel gab es ebenfalls einen Ketscher Sieg durch Elias Hartmann/Lukas Wehland mit 3:0 gegen Wolfgang Gericke/Jörg Hirsch. In der B-Klasse war Johannes Noky (ASV Eppelheim) nicht zu schlagen, die C-Klasse war fest in Hockenheimer Hand. Julian Thier gewann das Finale gegen Noel Rupp. Im Doppel wurden die beiden Hockenheimer Zweiter, sie unterlagen im Endspiel Paul Heimel/Matthias Bulitta (TV Schwetzingen/TTC Hockenheim).

Starke Senioren-Klassen

Gewohnt schwach war die Beteiligung bei den Frauen. Seniorinnen waren gar nicht am Start, in der Damen-A-Klasse waren es klägliche drei Teilnehmerinnen, bei den Damen-B starteten immerhin acht. Hier belegte Christine Klumb vom TTC Ketsch hinter Jule Schirmer (TTC Wiesloch-Baiertal), die schon die A-Klasse gewonnen hatte, Platz zwei. Klumb benötigte in der Gruppe einige Fünfsatzspiele, im Halbfinale gewann sie 3:1 gegen Marie-Luies Rubel (TTG Walldorf). Im Finale gegen Jule Schirmer fehlte Klumb etwas die Kraft. Die Temperaturen in der Halle waren sehr hoch und machten fast allen Teilnehmern sehr zu schaffen. „Sie hat fast 100 TTR-Punkte mehr als ich“, war die Ketscherin trotz der Niederlage zufrieden. Im Doppel hielt sie sich mit Patricia Volbehr (TTC SG St. Ilgen) schadlos. Gegen Schirmer/Kus gab es in einem schnellen und offensiven Finale einen 3:0-Erfolg.

Bei den Jungen schafften die Ketscher Tim Schütze und Jendrik Sturm einen Doppelsieg im Einzel, auch im Doppel standen mit Tim Schütze/Elias Schöck und Marius Niklas/Jendrik Sturm nur Ketscher im Finale. Bei den Mädchen waren die Neuenheimerinnen Sonja Pronkin und Marlene Jansen zu stark für Leonie Sturm und Vanessa Burkard. Emma Schenke (TTC Ketsch) verteidigte ihre Titel bei den C-Schülerinnen im Einzel und Doppel.

Ein ganz starkes Niveau hatten die Senioren-Klassen. Das Finale der A-Senioren zwischen Nadim Razvi (TTC Ketsch) und Wilmar Becker (TSG Eintracht Plankstadt) bot fünf Sätze lang sehr gutes Tischtennis und viel Spannung. „Letztlich habe ich ein bisschen Glück gehabt“, meinte Razvi, der sich im Doppel mit Tomas Wald den zweiten Titel holte.

Bei den Senioren B trumpfte Clemens Wollenweber auf. Im Einzel hatte er den Favoriten Wolfgang Ely in den Gruppenspielen geschlagen, im Endspiel trafen die beiden erneut aufeinander. Hier verlor der zweite Vorsitzende des TTC Ketsch mit 1:3. Kurz nach Mitternacht holte er sich mit Michael Rappe (TG Sandhausen) überraschend den Titel im Doppel mit 3:1 gegen Wolfgang Ely/Uwe Rittmeier (TTF Wiesloch/SV Waldhilsbach).

Es waren die letzten Bezirksmeisterschaften mit Zelluloidbällen. Die Abwehr- und Schnittspieler mögen es sehr bedauern, aber ab Juli 2019 heißt es in allen Klassen „nur noch Plastik“.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 15.11.2018