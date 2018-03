Elke Herzig jubelt über Gold

Anzeige

Bei den Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften der Seniorinnen in Madrid startete Elke Herzig für den HSV Hockenheim in den Disziplinen Diskuswurf und Kugelstoßen in der Altersklasse W 60 und gewann Gold und Bronze.

Elke Herzig, die von ihrem Trainer Werner Heger für die Saison 2018 sehr gut vorbereitet wurde, hatte bereits Anfang März ihren ersten deutschen Meisterschaftstitel im Diskuswerfen bei den deutschen Senioren- Hallen- und Winterwurfmeisterschaften in Erfurt errungen.

Jetzt reiste die Hockenheimerin nach Madrid (Spanien), um gegen internationale Konkurrentinnen anzutreten. Am ersten Wettkampftag startete sie in der Disziplin Kugelstoßen und sicherte sich die Bronzemedaille mit einer Weite von 9,62 Meter.