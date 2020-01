Emotionen sind gefragt

„Da haben wir definitiv etwas gutzumachen“, zeigt Handball-Trainer Christoph Lahme unmissverständlich auf, welchen Weg er mit seinen Jungs von der HG Oftersheim/Schwetzingen am Sonntag ab 16 Uhr beschreiten will. Dann spielt sein Jugend-Bundesliga-Team beim TV Bittenfeld. „Dort haben wir im ersten Spiel gegen den TVB unsere Teilnahme an der Meisterrunde verspielt.“

Statt mit Rang drei oder vier im Konzert der Großen um die deutsche Meisterschaft mitzumischen, muss sich die HG nun durch die Mühlen der „Pokalrunde“ quälen, um vielleicht so noch die direkte Qualifikation für ein weiteres Jahr in der der höchsten Jugend-Spielklasse zu erlangen. Bittenfeld, das damals schon frühzeitig die Runde der besten 16 abgeschrieben hatte, hat sich seitdem keine Blöße mehr gegeben, bezwang Konstanz und blieb auch in Hochdorf siegreich. So muss die HG also auf jeden Fall gewinnen, um im Rennen für die Topplatzierungen zu bleiben.

Aber dazu bedarf es einer gewissen Steigerung bei den Kurpfälzern im Vergleich zum letzten Auftritt gegen Hochdorf. „Egal was bis jetzt passiert ist, egal mit welcher Aufstellung wir dort auflaufen werden“, will Lahme keine Ausreden gelten lassen. „Wir werden nur über Emotionen in unser Spiel finden. Wenn dann aber Tore ausbleiben sollten, wird es extrem schwierig.“ mj

