Endlich ein Sieg gegen einen Großen

Jürgen Machmeier ballte die Fäuste und nahm jeden einzelnen Spieler beim SV Sandhausen in den Arm. Der Präsident des Fußball-Zweitligisten freute sich wie Bolle über den 2:1 (2:0)-Heimerfolg gegen den VfB Stuttgart (wir berichteten). Es war der erste Sieg am Hardtwald gegen eine große Traditionsmannschaft. „Darauf haben wir so lange gewartet. Schon gegen Gladbach waren wir im Pokal nahe dran, aber diesmal hat es geklappt. Das ist toll“, sagte Machmeier mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Aziz Bouhaddouz hatte am Sonntag doppelt getroffen (1./24.) und Stuttgarts Mario Gomez wurden gleich drei Treffer aberkannt, weil er im Abseits stand. Nur Silas Wamangituka konnte in der Schlussphase per Elfmeter verkürzen.

Für Bouhaddouz waren es die Saisontore fünf und sechs. Angriffskollege Kevin Behrens hat bisher sogar sieben Mal getroffen und gegen den VfB beide Treffer vorbereitet. Die Stürmer-Diskussion am Hardtwald dürfte damit nun wohl endlich beendet sein.

Machmeier schickt „liebe Grüße an die ganzen Zweifler“ und der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca sagt: „Wir haben unseren Stürmern von Beginn an vertraut. Sie schießen ja nicht nur Tore, sie ergänzen und verstehen sich.“ Bouhaddouz selbst hatte nach seinen Stationen beim FC St. Pauli und Hafar Al-Batin in Saudi-Arabien Verletzungsprobleme. Allmählich kommt der marokkanische Nationalspieler aber wieder auf Touren. „Dabei“, sagt er, „bin ich noch lange nicht bei 100 Prozent. Wenn ich fit bleibe, dann geht da noch viel mehr.“

Videoschiri in der Kritik

Viel mehr Kreativität hätte vor 13689 Zuschauern aber auch ein Drehbuchautor nicht aufs Papier bringen können. Nach nicht einmal 50 Sekunden schoss Behrens an die Latte und den Abpraller verwertete Bou-haddouz. Nach 24 Minuten behielt der 32-Jährige im Durcheinander des Stuttgarter Strafraums die Übersicht und erhöhte. „Besser hätte es nicht laufen können“, fand auch Machmeier. Die Stuttgarter haderten indes mit dem Videoschiedsrichter (VAR), der drei Mal keine Gnade walten ließ, sondern Gomez zurückpfiff. „Zum Glück ist meine Karriere bald zu Ende, dann muss ich mir das nicht mehr geben“, polterte der ehemalige Nationalspieler stocksauer am SWR-Mikrofon.

SVS-Trainer Uwe Koschinat war zwar glücklich, dass der VAR eingriff, zeigte aber auch Verständnis: „Solche Entscheidungen nehmen unserem Sport die Emotionen.“ So ganz trifft es das nicht. Denn Machmeiers Reaktion nach dem Abpfiff der Partie glich eher einem emotionalen Ausbruch. Und auch Koschinat konnte nicht anders, als seine Spieler abzuklatschen und zu loben: „Es war klar, dass einige Faktoren zusammenkommen mussten, um den VfB zu bezwingen. Wir befinden uns derzeit in einer sehr stabilen und selbstbewussten Phase. Es war ein großer Sieg für uns.“

Trainer fühlt sich wohl

Für den SVS könnte aber bald die nächste große Entscheidung anstehen: Koschinats Vertrag läuft am Ende der Saison aus. Der Trainer macht aber keinen Hehl daraus, gerne bleiben zu wollen: „Ich fühle mich prinzipiell sehr wohl und habe mich dazu auch schon sehr früh bekannt. Meine Vita zeigt, dass ich sehr gerne lange an einem Ort bleibe. Ich bin absolut gesprächsbereit und ich denke, dass es, wenn wir einen Konsens finden, dann auch sehr schnell gehen kann.“ Eine Vertragsverlängerung wäre dann wohl ein weiterer Grund für Machmeier, die Fäuste zu ballen.

