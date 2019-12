Endlich wieder Ruhe

Zwei Trainingsplätze, zwei Verletzungen, ein Tag: Während beim SV Sandhausen Stürmer Kevin Behrens am Donnerstag das Training abbrechen musste, erwischte es bei n Kiel beinahe zeitgleich Angreifer Janni Serra. Beide Spieler mussten aufgrund von Verletzungen vom Feld. Am Hardtwald rechnet man am Sonntag mit einem Einsatz von Behrens, im hohen Norden sieht es für Serra dagegen etwas düsterer aus.

Aber auch ohne ihn ist die KSV nicht zu unterschätzen, denn mit Stefan Thesker, Jae-sung Lee, Aleksandar Ignjovski, Salih Özcan und Emmanuel Iyoha und anderen sind immer noch viele herausragende Individualisten im Kader.

Und die haben ihre Qualitäten in der Fremde sogar noch besser ausgespielt. In der Auswärtstabelle liegt Kiel auf Platz zwei. Daraus schließt SVS-Trainer Uwe Koschinat: „Sie haben mehr Räume und schaffen es auch mal, eine Führung über die Zeit zu bringen. Sie lieben es, eine hohe Kontrolle zu haben.“ Die ist zu Saisonbeginn abhandengekommen: Nach dem dritten neuen Cheftrainer in drei Jahren sollte mit André Schubert endlich Ruhe einkehren. Aber der Coach musste nach der 0:3-Niederlage beim 1. FC Heidenheim nach gerade einmal sechs Spielen gehen und auch für den Sportlichen Leiter Fabian Wohlgemuth war drei Wochen danach Schluss.

Es übernahm der erst 31 Jahre alte Ole Werner. Unter ihm tritt das Team, das in Sandhausen auf den gesperrten Johannes van den Bergh verzichten muss, mittlerweile wieder stabil auf, auch wenn es zuletzt zwei Mal nicht für einen dreifachen Punktgewinn gereicht hat. Trotzdem dürften die Nordlichter mit Selbstvertrauen im Gepäck an den Hardtwald reisen, denn die Leistung der „Störche“ wird honoriert. Das unterstreicht der dritte Platz bei der Wahl zur „Mannschaft des Jahres“ in Schleswig-Holstein. mjw

