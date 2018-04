Anzeige

Die Verbandsliga-Meisterschaft ist für die Handballer der TSG Eintracht Plankstadt zum Greifen nahe: Bereits am Sonntag (18 Uhr) kann die Mannschaft den Titelgewinn perfekt machen. In Dossenheim kommt es für den Spitzenreiter zum Endspiel gegen den Zweiten.

Schon ein Unentschieden würde reichen, auch eine nicht zu hohe Niederlage wäre kein Beinbruch. Die endgültige Entscheidung wäre dann für Plankstadt nur vertagt. Am letzten Spieltag müsste allerdings mindestens ein Punkt gegen die TGS Pforzheim II her. Aber ist die Bergsträßer TSG eine echte Heimmacht, gewann dort alle ihre Partien im Schnitt mit fast zehn Toren.

Nicht auf Remis spielen

Die TSG Eintracht stellt sich auf eine hitzige Begegnung ein. „Dossenheim wird alles in die Waagschale werfen, wir müssen kämpferisch alles abrufen, was in uns steckt. Zusätzlich müssen wir auch taktisch klug agieren und dürfen uns auf keine Scharmützel einlassen“, meint Trainer Niels Eichhorn und fordert einen Erfolg: „Im Handball auf Unentschieden zu spielen, geht meist nach hinten los. Unsere Zielsetzung ist es, die Saison im Stile eines Meisters zu Ende bringen, das heißt mit zwei Siegen.“