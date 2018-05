Anzeige

Nach Spielerfete topfit

Mit drei Siegen im Rücken ging es zur Spielerfete. Die Ketscherinnen schlugen dort nicht über die Stränge und waren auch im letzten Gruppenspiel am Samstagmorgen gegen Darmstadt 98 topfit. Die Südhessinnen hatten mit Suzan Okur eine ganz starke Nummer eins, die Berger im ersten Einzel keine Chance ließ. Thome und Simon schafften jedoch zwei sichere Siege, die Vorentscheidung fiel dann in einem äußerst hart umkämpften Doppel durch Berger/Simon.

Nach Thomes 0:3 gegen Okur machte Berger mit 3:1 gegen Eichel das 4:2 perfekt. Mit vier Erfolgen war der Gruppensieg klar. „Das haben wir bei nun vier Teilnahmen an den Pokalmeisterschaften noch nie geschafft“, freute sich Simon, sie und ihr Team erwarteten nun einen nicht ganz so starken Gruppenzweiten. Doch es kam anders. Durch unerwartete Ergebnisse in der Gruppe eins wurde das vermeintliche stärkste Team überhaupt, der RSV Braunschweig, nur Gruppenzweiter.

Den stärksten Gegner erwischt

Dadurch traf Ketsch auf Braunschweig, das viel stärker als die anderen Gruppenzweiten war. Kein Losglück also für den TTC, der dennoch stark startete und durch Melanie Berger mit 1:0 in Führung. Sie schlug Sophia Konrad mit 3:2. Dann verlor Simon in einem hochklassigen Spiel 2:3 gegen Laura Konradt. Beim 7:7 im fünften Satz kassierte Simon einen Netzball und machte danach keinen Punkt mehr. Kathrin Thome kam gegen Braunschweigs Nummer drei, Sophie Hajok, gar nicht ins Spiel (0:3), so dass dem Doppel größte Bedeutung zukam.

Der Start gelang Berger/Thome mit 11:3 vorzüglich, in den folgenden Sätzen verließ die Ketscherinnen das Glück. Mit einem 1:3-Rückstand ging Berger gegen die Braunschweiger Nummer eins, Laura Konrad, an den Tisch. Sie gab alles, doch es reichte nicht. Beim Zwischenstand von 1:1 vergab sie eine 10:4-Führung und verlor noch 11:13, dann glich sie mit 14:12 aus, um im fünften Satz wie auch Simon 7:11 zu verlieren. Mit 1:4 war das Aus besiegelt. Der Medaillentraum war ausgeträumt. „Wir waren unglaublich enttäuscht und haben uns total mies gefühlt“, berichtete Jasmina Simon, „wir hatten nie bessere Chancen als dieses Jahr.“

