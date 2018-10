Energieleistung bringt doch noch den Sieg

Das war wirklich nichts für schwache Nerven: Die Ketscher Kurpfalz-Bären stellten ihre Fans gestern Nachmittag auf eine harte Probe, bis ihnen dank einer Energieleistung im zweiten Durchgang doch noch die Wende und ein 28:25 (15:18)-Heimsieg gegen den sogar lange Zeit führenden VfL Waiblingen gelang. Somit holten die Ketscherinnen im fünften Spiel der 2. Handball-Bundesliga Frauen den fünften Sieg – gleichbedeutend mit der Tabellenführung.

Diese Fakten erfreuten Trainerin Katrin Schneider deutlich mehr als das Spiel ihrer Mannschaft. Denn sie musste quasi vom Anpfiff weg mitansehen, wie die ohne Saskia Fackel (Urlaub) angetretenen Bären in Angriff und Abwehr nicht funktionierten und Waiblingen das Kommando überließen – bis zu fünf Tore (7:12) lagen die Gastgeberinnen hinten. Katrin Schneider raufte sich mehrfach die Haare angesichts der Vorstellung ihrer im bisherigen Saisonverlauf so überzeugend auftrumpfenden Bären.„Spielerisch war ich heute überhaupt nicht zufrieden“, kritisierte sie nach dem Spiel und war letztlich froh, dass sich ihre Truppe nach der Pause zunehmend am Riemen gerissen und den Kopf noch aus der Schlinge gezogen hatte.

Erheblichen Anteil daran hatte Torhüterin Sabine Stockhorst, die sich im ersten Durchgang „maßlos“ über sich selbst geärgert hatte. Denn sie war bei vielen der 18 Gegentreffer gefühlt immer dran, konnte sie aber nicht verhindern. Das änderte sich nach der Pause, auch aus einem Grund: „Die Abwehr stand in der zweiten Halbzeit besser“, lobte die Torhüterin, die mit knapp einem Dutzend Paraden – darunter bei zwei Siebenmetern – eine Wegbereiterin für den schwer erkämpften Erfolg war.

Erst beim 27:24 alles klar

Denn eines musste man den Bären gestern attestieren: Bei allen spielerischen Unzulänglichkeiten gaben sie nie auch nur eine Spur auf, versuchten es immer wieder und ließen sich auch vom nächsten Fehler nicht entmutigen. „Kämpferisch war das super“, lobte Katrin Schneider, die in der 43. Minute die erste Führung (21:20) ihrer Mannschaft seit dem 1:0 gesehen hatte. Doch wer unter den 600 Zuschauern gedacht hatte, das sei die Wende, hatte sich getäuscht. Der VfL Waiblingen gab sich nicht geschlagen, hatte weiter gute Szenen in Eins-gegen-eins-Situationen und lag beim 23:24 (52.) noch in Führung. Doch dann hatten die Gäste offensichtlich ihr Pulver verschossen. Sina Michels mit einem Doppelschlag, Sophia Sommerrock und Rebecca Engelhardt stellten vorentscheidend auf 27:24 (59.), was Hallensprecher Armin Wagner frohlockend den Bären-Zug Richtung erste Liga ankündigen ließ. Doch das will Katrin Schneider gar nicht hören. „In dieser Liga kann jeder jeden schlagen“, meinte sie.

Und um weiter erfolgreich zu sein, müsse jede Spielerin 100 Prozent geben, das hatte ihr offensichtlich im ersten Spielabschnitt gefehlt. „Aber wir hatten ein Quäntchen mehr Willen,“ blickte sie zu ihrem Waiblinger Pendant Nicolaj Andersson, der etwas geknickt war: „Wir hatten Chancen auf mindestens einen Punkt.“

Kurpfalz-Bären: Stockhorst, Wagner; Brand (2), Michels (5), Feiniler (4), Sommerrock (4), Oßwald, Marmodee, Michl, Moser (6), Engelhardt (3), Eckhardt (2/1), Fabritz (2).

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 15.10.2018