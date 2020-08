Engagement belohnen

Teamgeist, Solidarität und Fairplay – das leben die 11 400 Sportvereine in Baden-Württemberg. Sie übernehmen eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe, gerade durch ihre Jugendarbeit. Kinder und Jugendliche erlernen neben der Freude an der Bewegung und am sportlichen Kräftemessen auch den rücksichtsvollen Umgang mit Gleichaltrigen. Vermittelte Werte geben ihnen einen verlässlichen Kompass fürs Leben.

Der Lotto Sportjugend-Förderpreis würdigt diese vorbildliche Jugendarbeit. Bereits zum zwölften Mal schreibt das Landesunternehmen den Wettbewerb gemeinsam mit der Baden-Württembergischen Sportjugend und dem Kultusministerium aus. Er ist mit 100 000 Euro dotiert.

Aktionen aus zwei Jahren im Blick

Prämiert werden Aktionen der Vereinsjugendarbeit aus den Jahren 2019 und 2020. Sie reichen vom Engagement für die Gesellschaft und das Gemeinwohl über Partizipation von Kindern und Jugendlichen bis hin zu Veranstaltungen sowie Freizeitaktivitäten. Auch auf Angebote der digitalen Jugendarbeit, auf Projekte zu Inklusion, Integration und Nachhaltigkeit ist die Jury gespannt. Neben den Preisträgern in den Regionen werden drei Landessieger ermittelt, die eine zusätzliche Prämie von insgesamt 15 000 Euro erhalten. Und es wird für besondere Aktionen, die den Zusammenhalt in Corona-Zeiten gefördert haben, zehn mit je 1000 Euro dotierte Sonderpreise geben. Die Siegerehrung findet im Sommer 2021 im Europa-Park in Rust statt. zg

Info: Unter www.sportjugendfoerderpreis.de können Bewerbungen bis 11. Januar 2021 erfolgen.

