Enge Kiste – Tagesform wohl entscheidend

EC Eppelheim gegen Schwenninger ERC II – Namen, die man bislang aus der Eishockey-Regionalliga kannte. Doch vor zwei Jahren ging der SERC freiwillig eine Liga tiefer, verpasste modusbedingt den direkten Wiederaufstieg. Durch die neue Ib des ECE gibt es dieses Duell nun wieder, aber in der Landesliga.

Die Cracks vom Neckarursprung sind mit einer Niederlage gegen den CfR Pforzheim in die Saison gestartet (2:4). Beide Teams sind in dieser Saison Favoriten auf den Meistertitel, so dass die Trauben in der Helios-Arena (Anpfiff: Samstag, 18 Uhr) für das junge Eisbären-Team hoch hängen werden. Doch kampflos wird es sich sicher nicht geschlagen geben.

Beide Teams mit zwei Siegen

Einer der Favoriten der Regionalliga, der EHC Zweibrücken, kommt indes am Sonntag zu Topspiel nach Eppelheim. Beide Teams haben zwei Siege und eine Penalty-Niederlage auf dem Konto, was die „Hornets“ hinter dem ECE auf Platz zwei lauern lässt. Die Rosenstädter hatten bereits am ersten Spieltag Mitfavorit Heilbronn bezwungen, von dem Topscorer Claudio Schreyer zu den Pfälzern wechselte.

Die Offensive des EHC steht der des ECE zwar noch leicht nach, dafür kassierten die Gäste mit nur gut zwei Toren pro Spiel die wenigsten Gegentreffer.

Ein entscheidender Faktor könnte das Powerplay werden. Denn während Eppelheim im Fairplay ebenfalls von Platz eins grüßt, steht Zweibrücken mit knapp 30 Strafminuten pro Partie klar am Ende der Wertung. Letzten Endes wird es jedoch wieder einmal die Tagesform sein, die darüber entscheidet, wer den Platz an der Sonne den Seinen nennen darf. ece

