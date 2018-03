Engelhardt hat nur noch 14 Feldspieler

Anzeige

Fußball-Landesligist FV Brühl ist gegen den VfB St. Leon nach der 0:1-Niederlage im Nachholspiel gegen die SG Eppelheim auf Wiedergutmachung aus. Die TSG Eintracht Plankstadt empfängt den ASC Neuenheim, die Spvgg 06 Ketsch tritt in St. Ilgen antreten und die SG spielt beim TSV Michelfeld.

„Unser Auftritt in Eppelheim war für mich sehr enttäuschend, da wir in keiner Sekunde der Begegnung an die guten Leistungen in den Vorbereitungsspielen anknüpften“, ging FVB-Trainer Volker Zimmermann mit seinen Mannen hart ins Gericht: „Gegen ein dezimiertes Team ohne Timo Staffeldt, Sebastian Fenyö und Patrick Marinkas, hätten wir mehr Kapital herausschlagen müssen.“

Die Heimbegegnung gegen St. Leon wird ebenfalls nicht leicht werden. Soll der Anschluss nach oben nicht ganz abreisen, müssen drei Punkte her. „Unsere Mannschaft wird ein anders Gesicht zeigen und mit Disziplin und Leistungswillen versuchen, die drei Punkte zu behalten“, denkt Zimmermann und kann wieder auf Patrick Lehr und Patrick Szarka zurückgreifen. FVB-Neuzugang Dominik Wallerus zeigte im ersten Spiel gute Ansätze.