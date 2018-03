Anzeige

Während die SG ASV/DJK Eppelheim beim FC Badenia St. Ilgen und der FV Brühl zu Hause gegen SV Rohrbach/Sinsheim zwei nach der Papierform leichte Gegner vor der Brust haben, steht der abstiegsbedrohten Mannschaft der TSG Eintracht Plankstadt mit dem VfB St. Leon in der Fußball-Landesliga ein schwerer Gegner ins Haus. Die Spvvg 06 Ketsch ist an diesem Wochenende spielfrei.

„Auch in der Partie gegen den VfB St. Leon sind wir wieder nur Außenseiter. Erschwerend kommt hinzu, dass wir auch im Vergleich zur Partie in Eppelheim mit Marc Riedel, Andreas Rist und Thomas Langer drei weitere Spieler ersetzen müssen, sodass wir nun wirklich mit dem letzten Aufgebot ins Spiel gegen St. Leon gehen müssen“, sagt TSG Eintracht -Trainer Frank Engelhardt. „Nichtsdestotrotz wollen wir nicht nach Ausreden suchen, die auf irgendwelchen Ausfällen beruhen, sondern ich erwarte einen engagierten und mutigen Auftritt meiner Jungs gegen starke Gäste, um am Ende vielleicht doch für eine kleine Überraschung zu sorgen.“ Das Plankstadter Trainer-Duo Engelhardt/Weber ist derzeit nicht zu beneiden und es wird für die beiden, die am Ende der Saison als Trainer in Plankstadt aufhören, immer schwerer, sich ihren großen Wunsch zu erfüllen, den Ligaverbleib mit der TSG Eintracht zu schaffen.

Nach dem 1:1 beim Tabellenvierten FC Bammental gilt es für den FV Brühl, gegen den Tabellenletzten SV Rohrbach/Sinsheim endlich den ersten Sieg in der Rückrunde einzufahren. Die Begegnung könnte ein Betätigungsfeld für den FVB-Goalgetter Patrick Greulich werden, die Torschützenliste, die er in der Landesliga mit 17 Treffern souverän anführt, weiter auszubauen. „Ich warne davor, das Spiel, das nach der Papierform machbar erscheint, auf die leichte Schulter zunehmen. Rohrbach hat in einigen Begegnungen, ich erinnere nur an das 2:2 gegen Eppelheim, bewiesen, dass es an einem guten Tag durchaus zum Stolperstein werden kann. Deshalb tun wir gut daran, den Gegner sehr ernst zu nehmen“, sagt der Brühler Trainer Volker Zimmermann.