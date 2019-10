Entscheidungdurch Kehrer

In der Partie der Fußball-Kreisliga beim SV Enosis Mannheim (0:0) hielt der SC 08 Reilingen In der ersten Halbzeit gut mit. Nach dem Wechsel wurde Enosis immer stärker, vergab aber beste Chancen oder scheiterte an SC-Keeper Schippl.

FV 08 Hockenheim – MFC Lindenhof 2:0 (1:0)

Die Rennstädter begannen konzentriert und gut organisiert. Die 1:0-Führung fiel früh in der Partie durch einen schönen Pass von Julian Maier auf Luca Lang, der vor dem Tor eiskalt blieb und ins lange Eck vollstreckte (14.). Bis zum Ende der ersten Halbzeit kontrollierte Hockenheim das Spielgeschehen und Lindenhof kam zu keiner nennenswerten Torchance. In Halbzeit zwei war Lindenhof dem Ausgleich sehr nahe, die Hockenheimer etwas zu lethargisch. Ein Pfostentreffer und tolle Paraden von FV-Schlussmann Marco Wurzel verhinderten aber den Ausgleich. Lindenhof blieb meist über Standards gefährlich. Als die Gäste am Ende alles riskierten spielte Ömer Kilichan nach einem abgefangenen Ball einen tollen Pass auf den durchstartenden Julian Kehrer, der den Ball flach ins Tor schoss (90.). Das 2:0 war somit auch der umjubelte Endstand.

TSG Eintr. Plankstadt – FV Ladenburg 0:0

Das Spiel begann schleppend und ohne große Torchancen für beide Mannschaften. Einige Fouls sowie Ballverluste sorgten dafür, dass kein richtiger Spielfluss zustande kam. Erst nach einiger Zeit erhöhte der Tabellensechste aus Ladenburg den Druck und erarbeite sich sowohl Chancen als auch eine spielerische Überlegenheit. Als der Führungstreffer für die Gäste eine Frage der Zeit zu sein schien, kamen die Gastgeber erstmals zu Möglichkeiten. Dieser kurzen offensiven Phase der TSG folgte ein Elfmeter, der allerdings von Yankuba Jammeh vergeben wurde. Auch die zweite Halbzeit bot nur wenige Highlights. Plankstadt konzentrierte sich auf das Verteidigen und erkämpfte sich so einen Punkt. wy/zg

