Entscheidungin 118. Minute

Die neuformierte Frauenmannschaft der Spvgg 06 Ketsch startete mit einem Heimspiel im badischen Fußball-Verbandspokal in die neue Saison. Es gab ein 1:2 gegen den Karlsruher FV, gleichzeitig Ligakonkurrent der Ketscher.

Beide Teams agierten zunächst abtastend, die Defensivreihen ließen erst einmal keine Torannäherungen zu, so dass der erste Durchgang torlos endete. In der zweiten Hälfte eröffneten sich dann auf beiden Seiten vereinzelt Möglichkeiten, die zunächst aber nicht in Torerfolgen mündeten. So dauerte es immerhin bis zur 73. Minute, ehe der KFV durch Johanna Mannshardt in Führung ging. Vorausgegangen war ein Abspielfehler im Mittelfeld der Ketscherinnen.

Tamara Beigel trifft

Unbeeindruckt vom Rückstand spielte Ketsch auf den Ausgleich und hatte nach einer feinen Einzelleistung von Tamara Beigel noch vor Ende der regulären Spielzeit Erfolg (81.). In der Verlängerung merkte man den Spielerinnen beider Teams dann den Trainingsrückstand und der Kräfteverschleiß an. Die 118. Minute, kurz vor dem Showdown im Elfmeterschießen, brachte dann die Entscheidung: Die Karlsruherin Nora Kappler erzielte das 1:2, obwohl von Ketscher Seite vehement eine klare Abseitsstellung moniert worden war. „Jetzt können wir uns auf die Verbandsliga konzentrieren.

Das erste Kräftemessen stimmte jedenfalls zuversichtlich“, betonte Frauen-Abteilungsleiter Murat Topuzoglu. Am Samstag, 12. September (17.30 Uhr), startet die Spvgg 06 Ketsch in der Liga mit einem Auswärtsspiel beim ATSV Mutschelbach. wy

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 08.09.2020