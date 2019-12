Eppelheim an der Spitze

„Ja ist denn schon Weihnachten“, hätte man denken können, als Robin Erb, Trainer und zweiter Abteilungsleiter in Personalunion beim TV Eppelheim, vor dem Verbandsliga-Spiel gegen den TSV Rot in der Kabine an drei seiner Handballer Geschenke von der Mannschaft verteilte. Diese hatten allerdings nichts mit ihren Leistungen auf dem Spielfeld oder dem nahenden Christenfest zu tun, nein, die drei Bescherten waren in den vergangenen Wochen allesamt erstmals Vater geworden.

So motiviert gingen die Eppelheimer dann auch auf dem Feld zu Werke, feierten einen verdienten 26:22 (12:10)-Sieg beim derzeit schärfsten Verfolger und tauschten damit die Tabellenführung – nun auch nach Pluspunkten – mit ihrem Gegner. Aber damit nicht genug, als die Mannschaft nach getaner Arbeit begeistert auf dem Feld tanzte, intonierten die zahlreichen Schlachtenbummler das unvermeidliche „Happy Birthday“, denn Oldie but Goldie Sebastian Scheffzek war just an diesem Tag 40 geworden und hatte sich das schönste Geschenk selbst gemacht, weil er mit seiner sehr ansprechenden Leistung inklusive sechs Treffern einen wesentlichen Beitrag zum Sieg geleistet hatte.

Minutenlang kein Gegentor

Die Vorentscheidung fiel gleich nach Wiederanpfiff, als die erneut famose Abwehr minutenlang kein Tor mehr zuließ und Leon Dennhardt sowie Patrick Brendel auf 10:15 stellten. Trotz zahlreicher Zeitstrafen gegen die Eppelheimer kamen die ungestüm angreifenden Hausherren in der Folge nie mehr als drei Tore heran, denn nun drehte auch Mirko Hess auf.

Trainer Erb war voll des Lobes für seine Mannschaft: „Heute hat fast alles gepasst, Philipp Stotz hat nach seinem leichten Durchhänger in den vergangenen Spielen wieder glänzend Regie geführt und entscheidende Tore gemacht. Wie wichtig die erfahreneren Spieler sind, wenn man in solch einer Halle bestehen will, hat man heute gesehen. Höchste Anerkennung natürlich auch an Sebastian Scheffzek.“

TVE: N. Brendel; P. Brendel (5), Späth, Stotz (3), Spilger, Hofmann, Scheffzek (6), Marz (2), Hess (4), Geier (1), Dennhardt (4), Schäfer (1), Sommer. we

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 05.12.2019