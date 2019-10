Eppelheim bleibt an der Spitze dran

Der DSKC Eppelheim zeigte auch am fünften. Spieltag der Sportkegeln-Bundesliga seine Heimstärke und bezwang die KG Heltersberg mit einer sehr geschlossenen Teamleistung 2804:2713.

Nach dem Starttrio führte Eppelheim nur mit 39 Kegeln. Natalie Hafen hatte Probleme im Abräumen und machte sechs Fehler, kam aber mit dem besten Ergebnis in die Vollen (325) noch auf 469. Malina Hassert nahm der starken Jennifer Rösel zwei Kegel ab, Justine Rupp holte gegen Carol Roach 21 Kegel heraus. Die Gäste kamen mit den Bahnen gut zurecht und erzielten im Abräumen überwiegend gute Ergebnisse. Nur die Fehlerzahl war mit 26 viel zu hoch. Im Schlusstrio gab die fehlerfreie Nicole Müller-Stapf neun Kegel gegen Janine Wolf ab, die mit 481 Kegeln beste Heltersbergerin war. Lisa Loy und Anja Klos sicherten dann den Sieg. Loy überzeugte mit 319 Kegeln in die Vollen und 165 im Abräumen.

„Ich bin froh, dass wir nach der bitteren Pleite in Mörfelden zu Hause wieder punkten konnten“, freute sich Malina Hassert, „mit unserer Mannschaftsleistung können wir sehr zufrieden sein.“ Lohn ist der dritte Tabellenplatz.

DSKC Eppelheim: Hafen 469, Hassert 464, Rupp 459, Müller-Stapf 472, Loy 484, Loy 484.

Mit einer beeindruckenden Vorstellung siegte Meister SG BW/GH Plankstadt beim DKC Alt Heidelberg 2927:2776. „Ich gehe immer gerne und mit einem guten Gefühl nach Heidelberg“, sagte Yvonne Schränkler. Sie spielte eine klasse Partie und kam mit 199 im Abräumen auf 521 Kegel. Die starke Laura Emmerich auf Heidelberger Seite war dicht an ihr dran, musste aber letztlich 27 Kegel abgeben. Jessica Foos hatte zu kämpfen, was sich gegen Tatjana Weber allerdings nicht negativ auswirkte. Luisa Ebert begann sehr stark, ließ auf der zweiten Bahn nach, war aber ebenfalls noch 36 Kegel besser als Stephanie Stein. Stefanie Blach war in die Vollen einsame Klasse (340), mit fehlerfreien 177 im Abräumen blieb sie nur vier Kegel hinter Schränkler zurück.

Die Partie war damit längst entschieden, als Sirikit Bühler und Sabrina Amtsberg auf die Bahnen gingen. Bühler begann verhalten, zeigte dann aber mit 273 die beste Einzelbahn aller Spielerinnen. Mit 512 gelang ihr der dritte Fünfhunderter bei Plankstadt. Sabrina Amtsberg musste gegen Heidelbergs Schlussspielerin Alexandra Werchner ein Minus von 32 Zählern hinnehmen, das war aber nur noch Ergebniskosmetik. „Das war ein wichtiger Sieg, wir sind überglücklich über die 2927 Kegel“, meinte Schränkler.

SG BW/GH Plankstadt: Schränkler 521, Foos 445, Ebert 474, Blach 517, Bühler 512, Amtsberg 459.

Für die SG DKC/KSC 81 Hockenheim gab es mit 2515:2707 bei Frisch Auf Leimen nichts zu holen. Im Startpaar schien noch eine Überraschung möglich, denn Manuela Hauser mit sehr guten 327 Kegeln in die Vollen und Brigitte Hurst mussten lediglich 33 Kegel gegen Jennifer Sommer und Celina Mahl abgeben. Das Mittelpaar brachte jedoch die Entscheidung. Rebecca Becker war gesundheitlich angeschlagen, Lara Hauser kam auf den Bahnen nicht zurecht.

Das nutzten Vanessa Obländer und Kira Nießner weidlich aus und zogen um weitere 126 Kegel davon. Martina Lehr und Martina Lamade vermochten auch nicht zu überzeugen, so dass die Niederlage sehr deutlich ausfiel. „Sehr schade, ein Sieg hätte gut getan“, meinte die zweite Sportwartin Sabine Klein. Nervös wird Hockenheim allerdings noch nicht. „Es ist nicht das erste Mal, dass die Mannschaft im Keller hängt“, meinte Pressewartin Birgit Kaschta. Die Tabelle ist zudem nach fünf Spieltagen noch nicht sehr aussagekräftig.

SG Hockenheim: M. Hauser 448, Hurst 404, Becker 394, L. Hauser 416, Lehr 423, Lamade 431.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 21.10.2019