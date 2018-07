Anzeige

Der B-Ligist SG Eppelheim II startet am kommenden Sonntag, 17 Uhr, in sein erstes Pflichtspiel der neuen Saison. In der Vorqualifikation im Heidelberger Kreispokal muss die Mannschaft von Trainer René Rehberger beim künftigen Ligakonkurrenten SG Schatthausen/Baiertal II antreten.

„Wir nehmen das Spiel ernst und wollen natürlich eine ordentliche und erfolgreiche Partie bestreiten“, wischt Rehberger den Testspielcharakter klar beiseite. „Wir sind aber noch in der Vorbereitung und es wird noch nicht alles rund laufen.“ Dennoch kann Rehberger auf zwei bislang sehr überzeugende Testspiele zurückblicken. Gegen die Mannheimer B-Ligisten ESC Blau-Weiß Mannheim (6:0) und FC Badenia Hirschacker (6:2) gab es für die Eppelheimer zwei klare Siege. „Wir wollen da anknüpfen und mit der Leistung von den beiden Spielen rechnen wir uns auch was aus“, ist der SG-Trainer optimistisch.

Wenn es nach dem Coach des letztjährigen C-Ligisten geht, dann wolle man das Pokalerlebnis so lange wie möglich auskosten. Im Falle eines Weiterkommens käme der nächste Gegner aus der Partie der beiden C-Ligisten FT Kirchheim II gegen FC Badenia St. Ilgen II und wäre daher eine lösbare Aufgabe. wy