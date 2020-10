Eppelheim ist klarer Favorit

Nach der Niederlage zum Auftakt in Frammersbach und einem spielfreien Wochenende möchte der deutsche Meister der Sportkegler, Vollkugelclub (VKC) Eppelheim, an diesem Samstag (16 Uhr, Classic Arena) den ersten Sieg holen. Gegen Abstiegskandidat Nußloch sind die Eppel-heimer haushoher Favorit.

Die Gäste haben einen Sieg in Walldorf und eine deutliche Niederlage gegen Sandhausen auf dem Konto. Gegenüber dem Vorjahr, als sie nur durch Rückzüge anderer Teams die Liga halten konnten, scheint Nußloch eher noch schwächer geworden zu sein, da Johannes Dill den Klub verlassen hat. Neuzugang Stefan Reinle hat nicht seine Klasse. Stärkste Akteure sind Thomas Olson und Erik Schielicke. Sie können auch auf den Bahnen der Classic Arena hohe Ergebnisse spielen.

Der VKC hatte zwei Wochen Zeit, an seinen Schwächen zu arbeiten. Sei es im Training, oder bei den Einsätzen einzelner Spieler im 120-Wurf-Verband. „Das ist eine gute Abwechslung, auch für den Kopf, denn es ist ein aggressiveres Kegeln“, erklärte Jürgen Cartharius. Auch wenn der VKC seit Jahren kein Heimspiel verloren hat, sieht er die Partie gegen den Nachbarn nicht als Selbstläufer an. „Unterschätzen dürfen wir sie nicht“, so Cartharius. Das Spiel ist die Generalprobe für das Gipfeltreffen eine Woche später bei Rot-Weiß Sandhausen. mra

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.10.2020