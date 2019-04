Eppelheim kommt völlig unter die Räder

Die Spielgemeinschaft SV/DJK Eppelheim kam in der Fußball-Landesliga vor eigener Kulisse gegen den SV Waldhof Mannheim II ordentlich unter die Räder. Die Eppelheimer unterlagen mit 2:6.

Waldhof erwischte einen Blitzstart und ging bereits nach 30 Sekunden durch Darnell Hill in Führung. Eppelheim schien in den ersten 20 Minuten gar nicht auf dem Platz zu sein, so fühlte es sich für Spielbeobachter an. Die Mannheimer Franzin (16.) und Schwarz (18.) erhöhten folgerichtig auf 0:3. Aus dem Nichts gelang Marcel Hofbauer der 1:3-Anschlusstreffer (27.). Der ASV konnte das Spiel in der Folge offen gestalten und Yannick Martin sowie Patrick Greulich hatten das 2:3 auf dem Fuß. Auf der Gegenseite vergab der pfeilschnelle Hill zweimal die Vorentscheidung. Für diese sorgte dann kurz vor der Pause Marquardt: 1:4.

Geißelmann erzielt Endstand

Zu Beginn der zweiten Halbzeit verwaltete der Waldhof den Vorsprung. Eppelheim versuchte noch einmal alles und Neusser erzielte in das 2:4 (64.). Die Gäste schalteten wieder einen Gang höher und Marquardt sorgte mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung. Geißelmann stellte den Endstand her (88.).

Eppelheim: Machmeier; Fenyö, Dittmer (36. Marinkas), Neusser, Hofbauer (78. Karlein), Staffeldt, Weiss, Hilger, Bauer, Greulich, Martin (70. Bel Hadj). ms

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 01.04.2019