Eppelheim muss jetzt liefern

Während es für den FV Brühl und die Spvgg 06 Ketsch in der Fußball-Landesliga um nichts mehr geht, sieht es bei den zwei anderen Vereinen aus unserem Verbreitungsgebiet, der SG ASV/DJK Eppelheim und TSG Eintracht Plankstadt, ganz anders aus. Die SG Eppelheim empfängt bereits heute um 16 Uhr den Tabellenzweiten FC Viktoria Bammental und muss gewinnen, wenn der Aufstiegszug nicht ohne sie abfahren soll. Die TSG Eintracht Plankstadt ist im Heimspiel am Sonntag um 15 Uhr gegen den 1. FC Mühlhausen zum Siegen verdammt, um den Abstiegsrelegationsplatz zu verlassen.

Der FV Brühl könnte den Plankstadtern Schützenhilfe leisten, wenn er seine Auswärtspartie beim TSV Michelfeld am Sonntag um 15 Uhr gewinnt. Die Spvgg 06 Ketsch hat zeitgleich den VfL Kurpfalz Neckarau zu Gast.

Mingrone will Wiedergutmachung

Das Spitzenspiel der Landesliga SG Eppelheim gegen FC Bammental dürfte dem Gastgeber die letzte Chance bieten, noch im Aufstiegskampf mitzumischen. Dazu muss unbedingt ein Dreier her, denn der Gast hat acht Punkte mehr auf der Habenseite. „Beim Spiel in St. Leon, hat unsere Mannschaft komplett versagt. Jetzt gilt es, die 0:4-Niederlage abzuhaken, denn mit Bammental steht uns der nächste Kracher bevor“, sagt der SG-Coach Daniel Mingrone. Die Personalsituation hat sich nicht wesentlich geändert. Mit Dirk Baumann, Sebastian Fenyö und Patrick Marinkas fällt nahezu die komplette Viererkette aus. Dennoch: „Ich erwarte von der Mannschaft Wiedergutmachung.“ Außerdem: „Gegen Bammental sind es immer ganz besondere Spiele und ich weiß, dass unser Gast vor uns Respekt hat, denn wir hatten in der letzten Zeit im direkten Vergleich meist die Nase vorne“, sagt Mingrone.