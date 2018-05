Eppelheim muss seinen Lauf beenden

Anzeige

Nach fünf Siegen in Folge ist der Lauf des TV Eppelheim, der ihn bis auf den Platz vier geführt hat, in Ettlingen/Bruchhausen zu Ende gegangen – aber nicht etwa, weil man dort verlor, sondern weil die Saison zu Ende ist. Mit 26:24 (16:9) besiegte das Eppelheimer Team die HSG, obwohl kurzfristig auf Sebastian Scheffzek verzichtet werden musste.

„Gegen keine Mannschaft haben wir bisher zweimal in dieser Runde verloren, das soll auch heute so bleiben“, lautete die Devise, „wir haben nichts zu verlieren, unseren Tabellenplatz kann uns keiner mehr nehmen.“

Und so startete der TVE unbeschwert ins Spiel, zog nach einem Abtasten (2:2) auf 4:8 weg, weil die Abwehr zu diesem Zeitpunkt den wurfgewaltigen Angriff der Hausherren gut im Griff hatte und es im Angriff immer wieder gelang, den mit allen Wassern gewaschenen Simon Stroh am Kreis in Position zu bringen, der allein in der ersten Hälfte fünf Tore erzielte.