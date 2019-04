Eppelheim nutzt seine Chancen nicht

Gegen St. Leon erlitt Fußball-Landesligist SG ASV/DJK Eppelheim eine vermeidbare 1:2-Niederlage. Zu Beginn bestimmte St. Leon und hatten durch Paul Brömmer die erste Chance, sein Lüpfer verfehlte aber knapp das Ziel. Als Eppelheim das Spiel besser in den Griff bekam, verursachte ein Eppelheimer Abwehrspieler ein Foul im Strafraum. Den Elfmeter verwandelte Kevin Oechsler sicher zum 1:0 (33.).

Nach dem Wechsel drängte Eppelheim auf den Ausgleich, den Max Weiss auf Vorlage von Patrick Greulich in der 52. Minute erzielte. In der Folge versäumte es Eppelheim. mit den sich bietenden Chancen das Spiel zu drehen.

In der 86. Minute griff die Eppelheimer Abwehr nicht konsequent genug ein und Oechsler hatte wenig Mühe, den Ball aus kürzester Distanz zum 2:1-Siegtreffer über die Linie zu bringen. In der restlichen Spielzeit versuchte Eppelheim nochmals alles, scheiterte aber am guten St. Leoner Torwart. ms

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 29.04.2019