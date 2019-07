Eppelheim oder Schwetzingen – einer von beiden fliegt raus

Vier von fünf Vereinen aus unserem Verbreitungsgebiet haben die zweite Runde im badischen Verbandspokal erreicht, die Sonntag, 28. Juli (Anpfiff bei allen Spielen um 17 Uhr), steigt. Danach wird das Feld auf höchstens drei Teams zusammengeschrumpft sein, denn mit der SG Eppelheim und dem SV 98 Schwetzingen duellieren sich zwei Teams direkt, die sich auch in der kommenden Saison in der Landesliga gegenüberstehen werden.

„Die ersten 25 Minuten gegen Waldhilsbach haben mir gar nicht so gut gefallen, auch wenn es am Ende trotzdem deutlich wurde“, betont Eppelheims Trainer Timo Staffeldt. Das Derby gegen den SV 98 Schwetzingen betrachtet er als weitere gute Testmöglichkeit unter Wettkampfbedingungen. „Wir haben in dieser Woche weitere Testspiele und ich werde die Mannschaft nicht schonen. Nichtsdestotrotz will ich jedes Spiel gewinnen, so auch im Pokal“, sagt Staffeldt. Verzichten muss er mit Sicherheit auf Dennis Sommer, der im Erstrundenspiel die rote Karte gesehen hat und dessen Verurteilung noch aussteht.

Knödler: Mutig auftreten

Mit dem 3:0-Pflichtsieg beim Kreisligisten SV Enosis Mannheim zeigte sich Staffeldts Gegenüber Kevin Knödler zufrieden: „Die Jungs haben ihre Aufgabe ordentlich gelöst.“ Mit der SG Eppelheim erwartet er eine ungleich härtere Aufgabe. „Sie haben sich gut und gezielt verstärkt und spielen schon lange zusammen. Wir müssen mutig auftreten und dürfen uns nicht aus der Ruhe bringen lassen“, fordert Knödler. Weiterhin verzichten muss er auf die Held-Brüder Linus und Lorenz, dafür kehren Fabian Wild und Mikail Terzi wieder in den Kader zurück.

Auch der FV Brühl muss zu einem Landesliga-internen Duell beim Kurrenten 1. FC Mühlhausen antreten. „Wenn die Mannschaft komplett ist, wird es ein sehr schweres Spiel“, sieht sich FV-Trainer Volker Zimmermann fast schon in der Außenseiterrolle. „Wir werden versuchen, so kompakt aufzutreten wie in St. Ilgen und eine ähnliche Leistung abzulegen.“

Die Spvgg 06 Ketsch will dem Pokal-Coup gegen den Verbandsligisten TSG 62/ 09 Weinheim ein weiteres Sahnehäubchen aufsetzen. Beim ASC Neuenheim, seines Zeichens Konkurrent in der Landesliga, sieht Trainer Frank Eissler die Trauben allerdings dennoch sehr hoch hängen. „Neuenheim hat enorm aufgerüstet und ist für mich einer der Meisterschaftskandidaten. Ich sehe sie ähnlich stark wie Weinheim.“

Mit Torjäger Levin Sandmann sowie den Neuzugängen Marcus Meyer (FC Astoria Walldorf) und Alexander Kerber (1. FC Mühlhausen) hat der ASC überdurchschnittliche Spieler im Portfolio, die teilweise mit Regional- und Oberliga-Erfahrung ausgestattet sind.

